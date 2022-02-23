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На Иссык-Куле задержали местного жителя с 13 коробками гашиша

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- Дарья Таирова
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В Иссык-Кульской области задержан подозреваемый при незаконной перевозке наркотических средств. Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, это произошло в ночь с 21-22 февраля этого года на 5 километре автотрассы Балыкчы-Каракол.

Согласно экспертизе, наркотическое средство растительного происхождения является гашишем, общим весом 235 грамм (13 спичечных коробок). Задержанный житель села Байзак Тюпского района 1990 г.р. Б. уулу К.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Иссык-Кульской области и возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/414569
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, гашиш
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