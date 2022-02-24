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Бакыт Шаршеев: ОАО "МАМ" в этом году проведет реконструкцию 4 аэропортов

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- Нина Ничипорова
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"ОАО "Международный аэропорт "Манас" планирует провести в этом году реконструкцию и модернизацию четырех аэропортов в разных регионах страны", - сказал VB.KG председатель правления ОАО Бакыт Шаршеев.

"Мы постараемся осуществить планы и задачи, поставленные перед нами президентом Садыром Жапаровым по улучшению и развитию аэропортов Кыргызстана, увеличению прибыли и расширению географии полетов", - добавил Бакыт Шаршеев.

По его словам, уже объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по строительству нового здания аэровокзала аэропорта "Каракол" и реконструкции искусственного покрытия аэродрома с удлинением взлетно-посадочной полосы на 400 метров. А также по реконструкции аэродрома аэропорта "Баткен".

"После разработки проекта мы планируем начать строительно-монтажные работы на этих объектах", - уточнил он.

Также планируется построить грузовой терминал в международном аэропорту "Ош" и новое здание аэровокзального комплекса в аэропорту "Нарын" площадью 530 кв. м.

Кстати, на днях в международном аэропорту "Иссык-Куль" открыли новый зал ожидания, который был построен для увеличения пассажиропотока, создания комфортных условий для пассажиров, провожающих и встречающих лиц.

"Реконструкция и модернизация аэропортов играет важную роль в развитии Иссык-Кульской области. Ведь это центр туризма. Также нас радует, что в скором времени будет проведена модернизация и аэропорта "Каракол". Это действительно необходимо для развития туризма, - сказал Мирбек Кожоев, полномочный представитель президента КР в Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/414577
Теги:
Нарын, туризм, самолеты, Аэропорт "Манас"
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