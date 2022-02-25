В Бишкеке обсудили информационные войны в глобальной политике

"Информационные войны в глобальной политике: цели, задачи, последствия" - круглый стол на эту тему прошел на площадке дискуссионного клуба "Пикир" в Бишкеке.

В мероприятии приняли участие журналисты, политологи, учёные, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели Кыргызстана, России и Беларуси, а также студенты Международного университета Кыргызской Республики.

В ходе дискуссии эксперты обсудили цели и задачи информационной войны, технологии, используемые в информационной войне, а также способы защиты государства и населения от информационных атак.

Политолог, сопредседатель клуба "Пикир":Бакыт Бакетаев:

" Тема острая не только для нашей страны, но и всего мира – это информационные войны. Пользуясь случаем, хочу отметить: одним из результатов этих войн можно считать внесение в список иностранных агентов (который сейчас составляется к законопроекту об иноагентах) радио Sputnik. Но это СМИ не может считаться иностранным агентом,

поскольку создано оно в рамках ЕАЭС. Хотел бы обратить на этот вопрос внимание министра культуры, информации, спорта и молодёжной политики КР. Если мы признаем Sputnik иноагентом, то получим результат, к которому стремятся третьи силы".

Журналист, сопредседатель клуба "Пикир" Вадим Ночёвкин:

"Тема информационных войн сегодня приобретает особую актуальность

Хотелось бы привести известный афоризм американского писателя Роберта Шекли: "Самое обидное, что в

информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести всё, что угодно". И об этом тоже хотелось бы сегодня поговорить. В самом ли деле правда обречена на поражение в информационной войне? Что может предпринять правда, чтобы правда победила ложь?

Кыргызстан сегодня, к сожалению, больше объект, чем субъект мировой политики. Но наша республика тоже превратилась в полигон для локальных битв глобальной информационной войны".

Эксперт по вопросам региональной безопасности, ветеран спецслужб (Кыргызстан) Нурлан Досалиев

"Основная цель информационной войны - ослабить моральные и материальные силы противника и усилить собственные силы - достигается с использованием различных мер пропагандистского влияния на сознание и эмоции людей. Главные задачи информационных войн: манипулирование сознанием масс; навязывание требуемого для воздействующей стороны решения; внесение в общественное и индивидуальное сознание разрушающих идей и взглядов; дезориентация и дезинформация масс; ослабление определённых убеждений, ценностных ориентаций и

традиционных устоев; навязывание собственных духовно-нравственных и культурологических ценностей.

В числе структур, которые ведут против нас – России и её союзников – информационную войну, можно назвать и организации, работающие, как ни странно, в самой России - Московскую школу гражданского просвещения, Фонд Егора Гайдара, Фонд борьбы с коррупцией Навального. А также такие структуры, как Американский фонд мира, Центр стратегических и международных исследований, Институт американского предпринимательства, Фонд "Наследие". В информационной войне участвуют также такие "правозащитные" организации, как Freedom House, "Репортёры без границ", Human Rights Watch, Amnesty International, ассоциация "Голос", "Мемориал", а также Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), рейтинговые агентства Moody"s и Fitch.

Новый этап информационных войн начался 11 сентября 2001 года. Атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке лично я считаю спланированной провокацией. В этом же ряду – печально знаменитое выступление госсекретаря Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года перед вторжением в Ирак. Сам он, возможно, не знал, куда приведёт мир его злосчастная пробирка с "сибирской язвой". Цена одной этой пробирки – тысячи человеческих жертв, хаос в азиатском регионе, арабская "весна", война в Сирии т.д.".

Директор Центра социальных исследований, науки и технологий (Беларусь) Андрей Сыч:

"На примере событий в Беларуси важно обозначить, как бойцы информационной войны заходили на наше медиапространство. Особую роль в этом сыграли мессенджеры. О том, что различные силыпытались манипулировать людьми извне, свидетельствует, как минимум, безграмотность их действий. Политтехнологи, которые заходили на медиарынок Беларуси, не выяснили, какими мессенджерами пользуются сами белорусы. Они хотели внедряться в действующие сообщества в мессенджерах, находить безусловных лидеров мнений (но, если речь, к примеру,

идёт о дворовых чатах, то лидером там считается председатель товарищества собственников). А такие чаты у нас - в Whats app и Viber.

Эти же силы, зайдя в белорусское информационное пространство, в первую очередь выходили на Telegram. Искусственно там создавали такие же дворовые чаты и пытались туда завлекать людей. То есть система влияния на тех же лидеров мнений не сработала, потому что информационная площадка была создана искусственно.

Также заблаговременно в стране создавалась "москитная" медиасеть. Буквально за два года до президентских выборов небольшие информационные порталы появились в каждом районе, в каждом городе. Ресурсы вливались и вливаются огромные - в том числе и сейчас. Недавно появилась информация от немецких грантовых фондов, что

суммы грантов будут начинаться от нескольких тысяч долларов - конечная цифра, что интересно, не указана, нет ограничений по грантовому финансированию. То есть, если ты способен предложить проект, который может оказать влияние на какую-то повестку внутри страны, западные партнёры его достаточно щедро профинансируют.

"Москитная" медиасеть чётко структурирована. Как и чаты в Telegram, которые позиционировались как абсолютно разные, с разными администраторами, но при этом, когда надо было вбросить конкретную информацию, одно и то же сообщение буквально с разницей до полминуты появлялась во всех мессенджерах одновременно. То есть повестка отрабатывалась централизовано. Одной из медиасетей стал информационный портал TUT.BY, который существовал к тому времени 15 лет. Первоначально портал выполнял достаточно полезные функции, являлся некой обратной связью для госаппарата. Там периодически выступали с критикой, но умели оставаться в рамках приличия, не переходя на прямые оскорбления. Но за год до президентских выборов основатель этого портала умер от онкологической болезни, и остальные соучредители, я так полагаю, взяли достаточно большие гранты на участие в информационной политике в предвыборный период. А деньги выплачивались для Беларуси большие: за выступления в "Фейсбуке" с критикой государства предлагалось порядка 20 тысяч долларов. Когда силовики начали "отрабатывать" этих лидеров, у сотрудников портала находили суммы в размере 50 тысяч долларов.

TUT.BY использовал в качестве первоисточников новости из регионов – огромной сети информационных порталов. Появились они тоже буквально за год до президентских выборов. Их сотрудники пытались находить максимально негативную информацию в регионах. Это становилось основной повесткой, то есть никакого позитива там не было. После того, как белорусское Министерство информации заблокировало эти порталы, единственным местом их работы стали Telegram-каналы, причём там сейчас можно посмотреть достаточно объективную статистику по их посещаемости. То есть портал, который позиционировал себя как полумиллионник по суточной посещаемости, вTelegram имеет лишь порядка 50 тысяч подписчиков. Для грантодателей статистика накручивается искусственным способом, чтобы придать проекту больше значимости и получать гонорары. Также одним из важных приёмов информационной борьбы на территории Беларуси является слив персональных данных через мессенджеры.

Как с этим бороться? Мне кажется, стоит создавать СВОИХ лидеров мнений. В Беларуси достаточно позитивные события произошли после 2020 года, начали появляться государственные фонды. 2020 год внёс позитивную повестку во внутригосударственную молодёжную политику. Фонд президентских грантов будет реализовывать программы по поддержке молодёжных инициатив, в том числе связанных с общественно-политической деятельностью. На сегодняшний день в стране мобилизованы не только информационные государственные порталы, меняется

к лучшему и реализация государственной политики в информационной сфере".

Глава Евразийского аналитического клуба (Россия)Никита Мендкович::

"Проблема фейков и дезинформации в СМИ Кыргызстана достигает таких масштабов, что для части аудитории происходит подмена реальной картины ложной информацией, продуцируемой иноагентами. Недавние примеры – фейки о "войне на Украине" и "восставшем народе в Казахстане", из более давних примеров – срыв

добычи урана в Кыргызстане, антикитайская и антироссийская пропаганда западных

медиа.

Западные медиа зачастую дают искажённую картину событий в стране и за рубежом, создавая позитивный образ США, формируют пул спикеров из НПО-иноагентов, которые дают комментарии, удобные заказчику. Примером может служить разжигание конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном и возложение ответственности на

ОДКБ, хотя Кыргызстан и Таджикистан официально отказывались от помощи Организации или России в урегулировании конфликта.

По данным финансовой отчётности, американское правительственное агентство USAID в 2017-2022 годах выделило на финансирование медиа в Кыргызстане 10 миллионов долларов. Основным оператором распределения денег является известная организация "Интерньюс", зарегистрированная в США. Известно, что через неё накануне мятежа в Казахстане в декабре 2021 года были выделены средства на создание сети "гражданских корреспондентов" в регионах страны. Через пару недель эти люди были задействованы в освещении митингов в Жанаозене,

Мангистау, Алматы и других местах.

Для проведения идеологической работы со СМИ и журналистами используются специальные НПО-иноагенты - "Институт медиа полиси" (Кыргызстан) или "Адил соз" (Казахстан). Они отвечают за проведение "обучающих" мероприятий, организуют пресс-туры в Грузию и на Украину. Зачастую семинары носят прямо политический характер, например, "Медиа полиси" на закрытых семинарах осенью 2021 года убеждала представителей СМИ вести борьбу против принятого парламентом закона о фейках, призывала проводить протесты, бойкотировать или обходить юридические нормы.

НПО-иноагенты активно используются для навязывания журналистскому сообществу своих норм идеологии и псевдоэтики. Для этого используется сеть ресурсов под названием "Фактчек", которые зачастую сами продуцируют фейки. Например, казахстанский "фактчек" осуждал журналистов, которые публиковали документы о работе американских биолабораторий в Казахстане и Узбекистане. Кыргызстанский "фактчек" объявлял фейком публикацию газеты "Дело №…" о встречах глав НПО-иноагентов с оперативниками ЦРУ Спаской Гатзинска и Джозефом Беллом. Хотя позже фигуранты скандала признали подлинность фото и факт встреч.

Крайним проявлением институционализации фейков стало создание комиссии по журналистской этике при "Институте медиа полиси", которая присвоила себе право одобрять и осуждать работу медиа. Разумеется, любая критика западных иноагентов для неё является "злом".

Часто звучит мнение, что зависимость медиа от иностранных фондов обусловлена финансово. Однако это противоречит фактам. Упомянутая программа USAID в Кыргызстане составляет около 2 миллионов долларов в год, с учётом переводов через другие структуры, включая фонд Сороса и NED – вдвое больше, 4 миллиона.Между тем, официальная оценка объёмов только рекламного рынка в республике – 19 миллионов долларов в год. С учётом теневых сделок, субсидий от государства, а также от официальных и фактических владельцев речь идёт о

финансовых потоках, на порядки превосходящих задействованные ресурсы противника. Тем более, упомянутые 2-4 миллиона сосредоточены преимущественнов руках перечисленных выше НПО и 11 официальных изданий-партнёров USAID.

Тем не менее, присутствие американских иноагентов в медиасфере республики неадекватно велико, они зачастую "продавливают" свою позицию даже в конфликте с официальными структурами.

Основной причиной мне представляется не финансовая зависимость, а большая популярность американских семинаров - "курсов для журналистов", "уроков медиаграмотности" и прочего.К сожалению, уровень подготовки журналистов и тем более блогеров зачастую недостаточен, а старшее поколение редакций не находит времени для передачи опыта и тем более не может дать базу для обучения молодых коллег использованию современных технологий.Считаю, что патриотическое журналистское сообщество должно само взяться за обучение кадров и обеспечение журналистской этики, вытеснить из этой сферы иноагентов. Предложил бы также ввести в редакциях практику указывать статус иноагента для представителей НПО или СМИ с иностранным финансированием, упоминаемых в публикациях. Делать это можно в рамках гражданской инициативы, не дожидаясь появления закона. Ведь это – задача не только государства. Защита родины от агрессии, в том числе информационной - долг и рядового гражданина, вопрос его патриотизма и чувства ответственности за свою страну".

Главный редактор новостного веб-сайта "Stanradar - новости Центральной Азии":Ольга Сухаревская:

"Информационные войны в наше время носят тотальный характер. Это инструмент воздействия на страны-жертвы именно со стороны Запада – очень хорошо и детально разработанный как с идеологической, так и с методической точек зрения.

Во-первых, у Запада есть идеология в красивой обёртке – это демократия, свобода, права человека и прочее. Действительно, какой человек в своём уме может быть против свободы и демократии? И Запад этим пользуется.

На самом деле вся эта идеология выродилась из романа Джорджа Оруэлла "1984". Война – это мир, свобода – это рабство и прочее. Это уже очень хорошо видно на самом Западе, когда человек, отрицающий преимущества ЛГБТ перед здоровыми людьми, подвергается тотальному преследованию и фактически вымыванию из информационного пространства, из профессии. Его объявляют изгоем. Если какое-либо государство в своей политике не плетётся в хвосте стран НАТО и Запада, оно объявляется недемократическим.

Но какая же это свобода слова, если за отрицание голодомора, допустим, можно получить уголовный срок?! Очередное порождение демократии – это гуманитарные бомбардировки "в защиту прав человека", а какие могут быть права человека, когда этого человека бомбят?

Тем не менее, эта идеология пропагандируется и, как не печально, очень многие в неё верят. Помимо этой идеологически стройной картины существует целая система продвижения демократии. Это многоуровневая система: есть западные правительства, главные ведущие НПО, мелкие национальные НПО и СМИ, а в последнее время появились просто тучи "ботов". Это очень стройная система, примером может служить инфильтрация террористов в странах Центральной Азии.

Правительства западных стран предложили странам ЦА программу возвращения ИГИЛовцев на родину и их реабилитацию, адаптацию и прочее. После бегства американцев из Афганистана странам региона предлагают огромные деньги за приём так называемых беженцев. Это первый шаг. Второй – правозащитные организации

(Human Rights и т.д.) начинают травить правительства за преследование религиозных свобод. То есть, когда идёт борьба с терроризмом, включается вся мощь "грантоедов" за свободу религии – чтобы не преследовали исламских

экстремистов, не арестовывали их, и они могли свободно действовать в странах ЦА.

Недавние события в Казахстане тоже стали примером использования майданных технологий информационной войны. На плечах реального протеста рабочих заводов (причём западных компаний) вышел майданный интернационал, террористический интернационал, который устроил беспорядки. Следом мы видим уже третий шаг – в Европарламенте и в западных правительствах начинается давление на власти Казахстана, угроза санкциями и обвинения в нарушениях прав человека. К сожалению, Казахстан поддался и сейчас пригласил правозащитников расследовать нарушения свободы во время разгона митинга.

Параллельно мы наблюдали информационную войну. Говорится, что в повышении цен на газ виноват Евразийский союз, где предполагается единая энергетическая политика, хотя на самом деле биржевые торги спровоцировал кризис в Евросоюзе. Эта же схема была применена в Казахстане и спровоцировала эти забастовки. Также шла попытка дискредитировать действия ОДКБ. К примеру, есть видеоролики, как казахская полиция передвигается на военной технике, а подпись к ним гласит: "Путинские войска убивают казахов". Хотя на самом деле ОДКБ не участвовала в разгоне митинга.

В информационных войнах и в организации госпереворотов всегда используются одни и те же группы населения: прозападные СМИ, НПО - как национальные, так и международные, и религиозные секты - как мусульманские, так и христианские.

Вопросы, которыми раскачивают все государства, практически одинаковы: борьба с коррупцией, когда постоянно дискредитируется власть; голодомор, геноцид. В Кыргызстане, к примеру, "грантоеды" эксплуатируют тему "геноцида" кыргызов в 1916 году. В каждой из республик бывшего СССР присутствует какой-нибудь "геноцид", совершённый непременно Россией.

Информационные войны широко используются для захвата экономик государств. Примером может служить борьба в Казахстане против 55 китайских заводов, борьба против атомной энергетики. И тут USAID предлагает программы по развитию зелёной энергетики, печальные результаты которой мы могли наблюдать и в США. И вот сейчас у нас на глазах разворачивается трагедия в Европе, при этом атомные станции, безусловно, строить нельзя.

К сожалению, все информационные войны мы проигрываем по целому ряду причин. Во-первых, у нас после 1990 годов действительно прижились мысли-вирусы о демократии и правах человека, свободе и пр. Даже когда мы пытаемся бороться с Западом, мы всё равно пользуемся его терминологией: "Они продвигают плохую демократию, мы – хорошую". И это порождает постоянное ложное понимание демократии и свободы слова. У нас совершенно спокойно работают западные СМИ. Мы не можем объявить их иностранными агентами и запретить, потому что мы нарушаем свободу слова и демократию.

Ещё одна проблема – в отличие от Запада у нас действительно нет своей идеологии. Мы всё время плетёмся у них в хвосте, хотя и оспариваем этот факт. И возникает вопрос: а что мы, собственно, строим? До тех пор, пока мы не

ответим на этот вопрос, мы не сможем противостоять этой информационной войне".

Руководитель Агентства социального инжиниринга (Россия)Антон Давидченко:

"В плане информационных войн мы сильно отстали от Запада. Наша главная проблема: у нас всё происходит на наивном уровне, мы боремся, хотим что-то выстроить, но у нас нет единой структуры. На Западе же всё хорошо

систематизировано. И только нам кажется, что процессы, которые происходят в обществе, случайны.

Есть "мозговые центры", их Запад создал в большом количестве – только в США их четыре тысячи. Именно они являются кураторами, ретрансляторами смыслов и закладывают программы - как действовать, каким НКО какие гранты выдавать и т.д. Не забывайте, что они не зря всех подсаживают на гранты, ведь, получив 10-20 тысяч долларов за одно исследование, 98% людей согласятся написать любую ахинею, которая нужна Западу, чтобы получить ещё раз эти деньги. То же самое происходит и с журналистами. Любой молодой человек хочет достичь успеха. И западные структуры стараются создать эту иллюзию успеха с самого начала. Они работают на всех уровнях: годами создаются программы, которые начинают программировать молодых людей со студенчества, со школьной скамьи. Очень много внимания уделяется истории. А если мы утратили самое главное – своё прошлое, то нас легко перепрограммировать. Для этого они и присылают своих людей, которые изучают нашу культуру, наш язык. И на основе этих знаний они готовят следующие цветные революции.

На Западе понимают, как подготовить контент, как продвигать нативный код, как менять подсознание людей и самое главное – перепрограммировать людей, как они это сделали в Украине. Ведь Украина – это государство на 80% пророссийское. Небыло более пророссийской страны, кроме Беларуси, на территории бывшего СССР. Но Запад методично, через технологии социального инжиниринга смог перепрограммировать общество, и оно сейчас на 70% считает врагом Россию. И всё это буквально за 20 лет".

Директор КНИА "Кабар", (Кыргызстан):Кубанычбек Таабалдиев:

"У развитых стран мира информационно-аналитические центры функционируют даже при университетах. Сколько университетов, столько и аналитических центров в США и в Европе. Развивается быстрыми темпами и Китай. Большое число вузов Поднебесной вышло на мировой уровень. Власти Китая осознали, что информационные центры – это не только СМИ, это в первую очередь аналитика. В Кыргызстане такие центры существуют только на бумаге. Есть НИСИ, но там работают всего 30-40 человек, которые пытаются объять необъятное. А в это время Центральноазиатский регион становится всё привлекательнее в глазах многих сил.

Почему именно сегодня так много вбросов? Потому что соцсети позволяют делать это легко и просто. Социальные сети делают то, чего мы не замечаем. Пользователи даже не успевают осознать, что на них было оказано воздействие, информация откладывается в наших головах. Мы незаметно для себя меняем свой кругозор.

Общественное мнение формируют также авторы аккаунтов-миллионников. Соцсети давно переросли СМИ по масштабам влияния на общественное сознание. Мы всё ещё пытаемся посредством телевизора формировать мировоззрение, оказывать поддержку государственной политике. Этого явно недостаточно. В Кыргызстане 97

% населения смотрят ТВ, но кто смотрит? Вся молодёжь - в социальных сетях. Этот процесс нужно взять под контроль. Но это невозможно сделать в одиночку – нужно работать сообща, изучать проблему совместно с

информационно-аналитическими центрами других стран".