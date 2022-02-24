Задержан подозреваемый в краже металлических ограждений с кладбища

В Кеминском районе задержан подозреваемый в краже металлических ограждений с местного кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Кеминском районе неизвестные сломали металлические ограждения на местном кладбище. Сотрудники ОВД района выехали на место происшествия. Факт вандализма был зарегистрирован 10 февраля 2022 года в АИС ЖУИ.

Сотрудниками милиции было установлено, что на указанном кладбище неизвестные похищали металлические ограждения. Проводился ряд следственных и оперативных мероприятий по установлению и задержанию причастных к данному происшествию лиц. В результате по подозрению в совершении преступления был задержан И.А., 1983 года рождения. В ходе допроса И.А. признал свою вину и пояснил, что крал ограждения для того, чтобы потом сдать их в приемы пункта металла.

В настоящее время задержанный доставлен в следственную службу ОВД Кеминского района.