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Гражданам, живущим в самовольных домостроениях, теперь доступна прописка

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- Бакыт Стамов
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Горожане, не имеющие на руках соответствующих правоустанавливающих, а также правоудостоверяющих документов на земельные участки, теперь получат возможность прописаться на данных участках и получать соответствующие социальные льготы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Проект распоряжения кабинета министров КР "Об утверждении временного положения о правилах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства граждан Кыргызской Республики, проживающих в самовольных постройках", подготовлен мэрией столицы совместно с Министерством цифрового развития Кыргызстана. 18 февраля на заседании кабмина проект распоряжения был одобрен.

В настоящее время ГУ "Кадастр" ведет работу по подготовке и выдаче технических паспортов на самовольно возведенные строения. Уже поступило 6496 заявок, 5707 строений обследовано, к выдаче подготовлено 2508 технических паспортов.

Горожане, которые уже получили паспорта, могут прописаться на данных участках и получать социальные льготы.

Муниципалитет столицы осуществляет контроль за данной работой и проводит ежедневный мониторинг ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/414593
Теги:
мэрия, прописка, Бишкек, самовольная застройка
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