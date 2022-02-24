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На Иссык-Куле проходят рейды по предупреждению скотокрадства

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- Анастасия Карелина
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В целях профилактики скотокрадства и реализации Закона КР "Об идентификации животных и продуктов животного происхождения" в Иссык-Кульской области проходят рейды. Мероприятия проводятся совместно с работниками ветеринарной службы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Как отмечают в ОУР УВД Иссык-Кульской области, такой подход к работе позволил в 2022 году значительно снизить количество фактов скотокрадства. С начала года в регионе зарегистрировано 29 случаев, что на 22 случая меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрыто 13 краж, задержаны 4 преступных группы.

Для предотвращения вывоза краденных животных на территории Иссык-Кульской области установлены 6 милицейских постов. Сотрудники выявляют автомобили, перевозящие скот и мясную продукцию без сопроводительных документов. На рынках области сотрудники милиции и работники ветеринарной службы проводят разъяснения ветеринарных требований, порядка идентификации скота и правил транспортировки сельскохозяйственных животных. Одновременно в регионах ликвидируются места стихийной торговли скотом.


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URL: https://www.vb.kg/414597
Теги:
Иссык-Кульская область, скотокрадство, УВД
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