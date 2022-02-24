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Акылбек Жапаров вылетел с рабочим визитом в Казахстан

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров вылетел с рабочим визитом в Республику Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе визита Жапаров примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который пройдет 24-25 февраля в Нур-Султане, а также проведет ряд двусторонних встреч.

В нынешнем году Кыргызстан председательствует в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

В рамках заседания ЕМПС будут рассматриваться макроэкономические ситуации в странах Евразийского экономического союза, ход реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию интеграционного объединения и Соглашения, о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Также в Нур-Султане будет обсуждена дорожная карта по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах Союза на 2022-2023 годы, заслушан доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, и доклад об оценке инструментов и уровня государственной поддержки промышленности в ЕАЭС.

Кроме того, на заседании рассмотрят совместный проект государств-членов по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс" и ряд других вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/414601
Теги:
Акылбек Жапаров, Казахстан, ЕАЭС, Кабинет министров
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