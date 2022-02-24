В Ошской области мужчину незаконно содержали под стражей

Прокуратура Ошской области выявила факт незаконного содержания под стражей, сообщает Генеральная прокуратура.

Так, из-за незаконных и необоснованных действий должностных лиц Ошского областного суда, грубо нарушивших требования статьи 59 Конституции Кыргызской Республики, гражданин И.Б. незаконно содержался под стражей 4 суток.

По данному факту прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по статье 191 (Незаконное задержание или заключение под стражу) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится следствие.