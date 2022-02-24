Эльвира Сурабалдиева №4: Люди! Справедливость! Порядок!

Кыргызстан - родина людей многих национальностей, культур и с разными взглядами на жизнь. Но всех нас объединяет стремление к достойной, обеспеченной и счастливой жизни.

Счастье, благополучие и безопасность граждан – это главные задачи для государства. И люди - это первая ценность для страны. Люди, справедливость и порядок – вот мое требование к власти. С детства отец научил меня принципам справедливости, живу по ним и сейчас.

27 февраля состоятся выборы в Жогорку Кенеш по Первомайскому и Ленинскому районам. В этот день мы будем стоять перед выбором – терпеть безразличие чиновников или встать на путь к достойной жизни.

Призываю вас прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор, поддержать меня не только словом, но и делом. Только вместе мы добьёмся процветания нашего Кыргызстана!

Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ЖК КР уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кульжановой Д.К.