На таможне "Баткен" задержан контрабандный товар на 1,5 миллиона сомов

Сотрудники таможни "Баткен" задержали контрабандный товар стоимостью почти 1 миллион 400 тысяч сомов.

В ходе мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ по Баткенской области на объездной дороге Баткен-Ош было остановлено автотранспортное средство марки VOLVO FH12. Машиной управлял гражданин Кыргызстана "И.у.А.".

При осмотре транспортного средства были обнаружены следующие товары:

- минеральные удобрения с маркировкой "Карбамид" общим весом 20 тонн;

- рис сорта "Лазер" общим весом 2 тонны 500 килограммов;

- отруби ячменя (кебек) общим весом 1 тонна 843 килограммов.

Груз был ввезен на территорию Кыргызстана из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Согласно заключению ТПП КР общая стоимость задержанного товара составляет 1 миллион 349 тысяч 761 сом.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.