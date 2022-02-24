Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

На таможне "Баткен" задержан контрабандный товар на 1,5 миллиона сомов

218  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники таможни "Баткен" задержали контрабандный товар стоимостью почти 1 миллион 400 тысяч сомов.

В ходе мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ по Баткенской области на объездной дороге Баткен-Ош было остановлено автотранспортное средство марки VOLVO FH12. Машиной управлял гражданин Кыргызстана "И.у.А.".

При осмотре транспортного средства были обнаружены следующие товары:

- минеральные удобрения с маркировкой "Карбамид" общим весом 20 тонн;

- рис сорта "Лазер" общим весом 2 тонны 500 килограммов;

- отруби ячменя (кебек) общим весом 1 тонна 843 килограммов.

Груз был ввезен на территорию Кыргызстана из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Согласно заключению ТПП КР общая стоимость задержанного товара составляет 1 миллион 349 тысяч 761 сом.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Материалы переданы в прокуратуру Баткенской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414618
Теги:
Баткенская область, задержание, контрабанда, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  