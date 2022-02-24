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Кто из именитых людей Кыргызстана увековечен на отечественной Аллее славы

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера на аллее звезд, которая расположена у входа крупного торгово-развлекательного центра столицы, появилась звезда спортсменки Алевтины Шевченко. Напомним, там же в конце прошлого года появилась звезда сестры Алевтины, чемпионки UFC Валентины Шевченко.

Мы отправились на местную аллею звезд и узнали, какие именитые кыргызстанцы увековечены на плитках "Аллеи славы".

Мирбек Атабеков - эстрадный певец,заслуженный артист Кыргызской Республики.

Группа "Элес" - музыкальная группа из города Фрунзе (ныне Бишкек). Одна из первых успешных и признанных народом музыкальных групп Кыргызской Республики.

Кайрат Примбердиев – талантливый певец Кыргызстана, благодаря такому телешоу, как "Главная сцена" и "Голос", прославился и в России.

Группа "Город 312" - группа была образована 14 октября 2001 года и названа в честь столицы Кыргызстана, телефонный код которого - 312. Группа стала известна в России в январе 2006 года, после выхода клипа на песню "Останусь", ставшую саундтреком к фильму "Дневной Дозор". Затем с ажиотажем была принята композиция "Вне зоны доступа", ставшая саундтреком к фильму "Питер FM".

Светлана Назаренко - солистка группы "Город 312", выступает под сценическим именем Ая, заслуженная артистка КР. В 2018 году совместно с Жылдыз Осмоналиевой приняла участие в записи саундтрека к первому кыргызскому музыкальному фильму "Дарак ыры/Песнь древа", это ее вторая песня, исполненная на кыргызском языке. Первая песня называлась "Сен менин", вышедшая в начале 2000-х.

"Азия MIX" - команда КВН, представляющая Кыргызстан. Чемпион Высшей лиги КВН 2016 года. Обладатель "Большого КиВина в золотом" 2016 года и "Большого КиВиНа в тёмном" 2015 года на фестивале в Светлогорске, Летнего кубка 2018 года в Сочи. Чемпионы Первой лиги КВН 2012 года.

Омар - он же Омурбек Жанышов, эстрадный певец, "Отличник культуры КР", лауреат международного конкурса молодых и популярных исполнителей "Новая волна - 2008" в Юрмале. Награжден призом "Золотая звезда Аллы Пугачевой" и денежной премией в размере 50 тысяч долларов.

Дарья Маслова - легкоатлетка, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. В октябре прошлого года спортсменка сообщила СМИ, что завершает спортивную карьеру.

Дильбар Ашимбаева - ведущий дизайнер КР, основатель дома моды Dilbar.

Эркин Мукашев - кыргызский композитор, певец, поэт.

Группа "Инсан" - была образована в 1990 году композитором Эркином Мееркановым. Одним из первых солистов группы был популярный певец Ырыскельди Осмонкулов. Вот уже на протяжении многих лет фронтменом группы является Тынай Алыбаев.

Атай Омурзаков - танцор в стиле электрик буги, хореограф, участник и победитель множества мировых шоу талантов.

Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу - национальная сборная, представляющая Кыргызстан на международных турнирах и матчах по футболу. Управляющая организация - Федерация футбола Кыргызстана, являющаяся с 1994 года членом АФК и ФИФА, также член ФАЦА. С октября 2014 года главным тренером сборной является российский тренер Александр Крестинин.

Бек Борбиев - мелодист, эстрадный певец. Заслуженный артист Кыргызской Республики (2008 г.), народный артист Кыргызской Республики (2021 г.).

Marsel - Марсель Алсеитов - кыргызский певец, ставший знаменитым в Казахстане.

Акжол Махмудов - борец греко-римского стиля, чемпион Азии, бронзовый призёр чемпионата Мира U23, призёр Азиатских игр, серебряный призёр Олимпийских игр -Токио 2020, многократный чемпион КР. Мастер спорта международного класса Кыргызстана.

Звезда, посвященная врачам КР за борьбу с COVID- 19, - 9 июля в Кыргызстане был зафиксирован антирекорд по показателям инфицирования COVID-19 среди медицинских работников. Первой жертвой коронавируса стала руководитель группы семейных врачей бишкекского ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаева.

Звезда, посвященная волонтерам КР за борьбу с COVID-19, - группы волонтеров внесли активный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в Кыргызстане (COVID-19). В пик разгара заболевания от пневмонии скончалась студентка медицинской академии Адинай Мырзабекова, работавшая добровольцем в одном из дневных стационаров.


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Теги:
спорт, культура, Кыргызстан, врачи
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