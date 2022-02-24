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В Управлении контроля исполнения решений президента новый глава

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- Анастасия Карелина
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Новым начальником Управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента назначен Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Джунушалиев Айбек Джанышбекович назначен на должность начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.

Ранее президент своим указом освободил от должности начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кожоналиева Кубатбека Азатовича.


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URL: https://www.vb.kg/414623
Теги:
Кубатбек Кожоналиев, Садыр Жапаров, Айбек Джунушалиев, назначение
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