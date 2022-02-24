В Управлении контроля исполнения решений президента новый глава

Новым начальником Управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента назначен Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Джунушалиев Айбек Джанышбекович назначен на должность начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности.

Ранее президент своим указом освободил от должности начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента Кожоналиева Кубатбека Азатовича.