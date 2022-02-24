В столице построят новый современный спортивный борцовский зал

В кыргызской столице подписаны два соглашения по проектам государственно-частного партнерства с участием министра экономики и коммерции Кыргызстана Данияра Амангельдиева, председателя Фонда по управлению госимуществом Мирлана Бакирова, директора Центра ГЧП Санжара Болотова, а также представителей государственных и частных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Подписаны соглашения по следующим проектам:

- "Лотерейная деятельность в Кыргызской Республике";

- "Строительство спортивного борцовского зала Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула".

Первый проект ГЧП направлен на внедрение передовых стандартов мировой лотерейной деятельности в практику лотерейной деятельности в Кыргызстане и предоставление широкого спектра высокотехнологичных лотерейных услуг на современном оборудовании населению республики, в том числе в области электронных лотерей и цифровизации всей лотерейной деятельности.

Кроме того, в рамках проекта ГЧП предусматривается формирование денежных средств (Фонд целевых отчислений), которые будут направляться на реализацию социальных проектов в области культуры, образования, спорта и прочего.

Государственным партнером по данному проекту выступило ГП "Государственная лотерейная компания", а частным – Консорциум компаний "Elbet d.o.o." и "Axel Capital" (Сербия).

Размер инвестиций частного партера в проект ГЧП составляет 1 миллиард 180 миллионов сомов. Срок реализации проекта ГЧП – не менее 15 лет.

Второй проект предусматривает создание нового спортивного борцовского зала, отвечающего современным требованиям и стандартам, который будет обеспечивать проведение соревнований и чемпионатов по борьбе республиканского уровня.

Финансирование данного проекта осуществляется за счет средств частного партнера в размере 36 миллионов сомов. С момента начала эксплуатации спортивного зала частный партнер будет производить фиксированные платежи государственному партнеру за пользование залом.

Государственным партнером в рамках данного проекта выступило ГУ "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения", частным – Общество с ограниченной ответственностью "Гермес Логистик".