Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

В столице построят новый современный спортивный борцовский зал

252  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В кыргызской столице подписаны два соглашения по проектам государственно-частного партнерства с участием министра экономики и коммерции Кыргызстана Данияра Амангельдиева, председателя Фонда по управлению госимуществом Мирлана Бакирова, директора Центра ГЧП Санжара Болотова, а также представителей государственных и частных партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Подписаны соглашения по следующим проектам:

- "Лотерейная деятельность в Кыргызской Республике";

- "Строительство спортивного борцовского зала Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула".

Первый проект ГЧП направлен на внедрение передовых стандартов мировой лотерейной деятельности в практику лотерейной деятельности в Кыргызстане и предоставление широкого спектра высокотехнологичных лотерейных услуг на современном оборудовании населению республики, в том числе в области электронных лотерей и цифровизации всей лотерейной деятельности.

Кроме того, в рамках проекта ГЧП предусматривается формирование денежных средств (Фонд целевых отчислений), которые будут направляться на реализацию социальных проектов в области культуры, образования, спорта и прочего.

Государственным партнером по данному проекту выступило ГП "Государственная лотерейная компания", а частным – Консорциум компаний "Elbet d.o.o." и "Axel Capital" (Сербия).

Размер инвестиций частного партера в проект ГЧП составляет 1 миллиард 180 миллионов сомов. Срок реализации проекта ГЧП – не менее 15 лет.

Второй проект предусматривает создание нового спортивного борцовского зала, отвечающего современным требованиям и стандартам, который будет обеспечивать проведение соревнований и чемпионатов по борьбе республиканского уровня.

Финансирование данного проекта осуществляется за счет средств частного партнера в размере 36 миллионов сомов. С момента начала эксплуатации спортивного зала частный партнер будет производить фиксированные платежи государственному партнеру за пользование залом.

Государственным партнером в рамках данного проекта выступило ГУ "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения", частным – Общество с ограниченной ответственностью "Гермес Логистик".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414626
Теги:
ГЧП, спорт, лотерея, Министерство экономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  