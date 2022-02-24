Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 96.10 - 96.80

Шри-Ланка вводит постоянные отключения света из-за экономического кризиса

75  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Шри-Ланки вводят постоянное отключение электроэнергии по всей территории страны. Такое решение связано с финансовым кризисом, что вызывает дефицит топлива и препятствует работе электросети, сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

За последние несколько недель жители Шри-Ланки имели несколько нерегулярных отключений света. Поэтому комиссия по коммунальным услугам Шри-Ланки сообщила, что электроэнергию будут отключать между регионами с 8:30 до 22:30 по очереди.

Председатель комиссии Джанака Ратнаяке отметил, что из-за дефицита топлива национальная сеть потеряла около 700 МВт в национальной сети, что и послужило соответствующему решению.

"У нас есть топливный кризис, а не энергетический", - сказал он.

В Шри-Ланке наблюдают худший экономический кризис за последние десятилетия в связи с истощением валютных резервов. Кризис помешал импорту топлива и других предметов первой необходимости из-за рубежа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414633
Теги:
Индия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  