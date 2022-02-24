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Японская художница объявила челлендж. Ей нужно нарисовать 22 000 животных

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- Айжан Мамбеталиева
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На это может уйти более 50 лет. Об этом сообщает издание Sora News 24. в сообщении говорится, что еще в апреле 2020 года японская художница Харука выложила в своем твиттере рисунок с маленькой лягушкой и написала: "Это блокнот, в который я буду добавлять одно животное за каждый ретвит". В то время у нее было около 2500 подписчиков.

Но уже совсем скоро ситуация изменилась - количество подписчиков увеличилось до 41 000, а пост ретвитнули 22 тысячи раз.

Харука решила не сдавать назад и исправно рисовала по животному за ретвит, как и обещала. Сейчас в ее блокноте уже 2863 изображения. Осталось еще 19 тысяч 137. Если рисовать по одному животному в день, то художнице понадобится 52 года, чтобы закончить.


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URL: https://www.vb.kg/414635
Теги:
искусство, Япония, животные, новости мира
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