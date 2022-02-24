В пустыне Иордании нашли 9000-летнюю святыню

В восточной пустыне Иордании команда французских и иорданских археологов обнаружила святыню в возрасте около 9 000 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Ритуальный комплекс находится в неолитическом лагере вблизи крупных сооружений, известных как "пустынные воздушные змеи", которые, как полагают, использовались для загона диких животных.

"Эта находка является уникальной, прежде всего из-за того, как она сохранилась. Ей 9000 лет, и все почти уцелело", - рассказал иорданский археолог Ваэль Абу-Аззиза, содиректор проекта.

Ученые нашли два резных стоячих камня с антропоморфными фигурами, на одном из которых изображен пустынный воздушный змей". Также в комплексе были алтарь, место для костра, морские раковины и миниатюрная модель ловушки для газели.

Археологи отмечают, что эта находка "проливает новый свет на символику, художественное выражение, а также духовную культуру этих доселе неизвестных неолитических популяций".