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Россия приостановила судоходство в Азовском море

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- Айжан Мамбеталиева
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Судоходство приостановлено в Азовском море, об этом [urlhttps://tass.ru/armiya-i-opk/13829719]сообщает[/url] ТАСС с ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

С 4 утра 24 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море. Судоходство в Керченском проливе не было запрещено, но из-за закрытия Азовского моря у судов пока нет необходимости проходить там.

В министерстве транспорта Крыма ТАСС уточнили, что инфраструктура в проливе работает в штатном режиме. Ранее источник в морской сфере сообщил, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.

По данным Росморречфлота, заторов в Керченском проливе нет.


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URL: https://www.vb.kg/414638
Теги:
Россия, новости мира
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