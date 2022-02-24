Россия приостановила судоходство в Азовском море

Судоходство приостановлено в Азовском море, об этом [urlhttps://tass.ru/armiya-i-opk/13829719]сообщает[/url] ТАСС с ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

С 4 утра 24 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море. Судоходство в Керченском проливе не было запрещено, но из-за закрытия Азовского моря у судов пока нет необходимости проходить там.

В министерстве транспорта Крыма ТАСС уточнили, что инфраструктура в проливе работает в штатном режиме. Ранее источник в морской сфере сообщил, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.

По данным Росморречфлота, заторов в Керченском проливе нет.