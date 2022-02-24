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Школьники из Кыргызстана завоевали медали на международной олимпиаде

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- Наталья Крайнова
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Кыргызстанские школьники завоевали медали на международной олимпиаде по информатике и математике, сообщает пресс-служба Минобразования.

На XVIII Международной олимпиаде Жаутыков IZhO-2022, которая проходила в 15-23 февраля 2022 года в Алматы, ученики и учителя из Кыргызстана завоевали медали.

Золотые медали по информатике получили ученики Тенгиз Беккоёнов из лицея Курманбек баатыра и Айдар Мундузбаев из лицея им. Ч. Айтматова.

Бронзовые медали по информатике получили ученики Эржан Улукбеков и Асылбек Исмаилов из учебно-воспитательного комплекса "Кут-Билим", Данияр Бейшекеев из лицея им. М. Субакожоева, Талант Дыйканбаев из лицея им. Ч. Айтматова.

Бронзовую медаль по математике получил ученик Талгат Бактыбеков из лицея Жайыл баатыра.

Во время IZhO-2022 на международной олимпиаде учителей и тренеров математики, физики и информатики IMPACT учитель информатики школы "Газпром-Кыргызстан" Медер Осмонов завоевал золотую медаль, а учитель математики Мамат Ишматов – серебряную.


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URL: https://www.vb.kg/414643
Теги:
Министерство образования, образование, школа
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