Вопрос пребывания граждан Кыргызстана в России затронул Акылбек Жапаров

Председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба кабмина.

На полях заседания Евразийского межправительственного совета в городе Нур-Султан в Казахстане прошла встреча председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова и председатель правительства РФ Михаила Мишустина.

Глава кабмина отметил, что в марте текущего года исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

"Отмечая историческое значение юбилейной даты, хочу отметить, что КР нацелена на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества с РФ. КР также придает важное значение вопросам интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Это одно из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. В рамках председательства в органах Евразийского экономического союза кыргызская сторона приложит все усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов и достижения наших общих целей", - сказал он.

В ходе беседы Акылбек Жапаров затронул вопрос пребывания граждан Кыргызстана в России.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что РФ дорожит сложившимся стратегическими отношениями с Кыргызской Республикой, основанными на многовековой дружбе народов.

"Динамично развивается двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Так, по итогам прошлого года товарооборот между двумя государствами увеличился на 47% и приблизился к 2,5 миллиарда долларов. Расширяется сотрудничество в гуманитарной сфере", - сказал он.

Михаил Мишустин отметил, что имеются перспективы для реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, радиоэлектроники, цифровой экономики, зеленой энергетики и транспорта.