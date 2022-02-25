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Дарига Назарбаева покидает Мажилис

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- Канат Кожоев
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Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса, передает Zakon.kz.

Издание приводит текст обращения Назарбаевой.

"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие.

Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны.

Все случившееся – это огромная трагедия всего нашего народа.

Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены.

Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки "черного января" и сделать все от нас зависящее, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.

Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества.

Буду и дальше служить своей стране и ее интересам.

И должности для этого не нужны", – говорится в обращении старшей дочери Нурсултана Назарбаева.


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URL: https://www.vb.kg/414652
Теги:
Казахстан, власть
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