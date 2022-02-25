Прогноз погоды на выходные от Кыргызгидромета

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды до 27 февраля .

Бишкек

25 февраля Ночь 1 … 3 °C день 10 … 12 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 февраля Ночь 1 … 3 °C день 11 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 февраля Ночь -1 … +1 °C день 11 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

25 февраля Ночь 4 … 6 °C день 11 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 февраля Ночь 4 … 6 °C день 14 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

27 февраля Ночь 0 … 2 °C день 12 … 14 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

25 февраля Ночь -1 … 4 °C день 7 … 12 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 февраля Ночь -1 … 4 °C день 8 … 13 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 февраля Ночь -1 … +4 °C день 11 … 16 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чолпон-Ата

25 февраля Ночь -1 … -3 °C день 6 … 8 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

26 февраля Ночь 0 … -2 °C день 6 … 8 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

27 февраля Ночь -2 … -4 °C день 7 … 9 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков