Эколог дал рекомендации по озеленению нового планируемого парка в "Ак-Орго"

Эколог, директор общественного фонда "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин на своей странице в Facebook поделился тем, что фонд приветствует инициативу мэрии Бишкека и депутатов Бишкекского городского кенеша по запуску проектирования и начала строительства зеленого общественного парка в жилмассиве "Ак-Орго".

Парк в "Ак-Орго" является единственными участком под организацию озелененной территории общего пользования не только для целого жилого массива, но также и для соседних жилмассивов "Ак-Ордо" и "Ала-Тоо".

Он также сказал, что в данной части города экологическая ситуация находится на катастрофически опасном уровне. Данные по замерам качества воздуха в "Ак-Орго" показывают самый высокий уровень загрязнения в городе, а отсутствие зеленых участков создает неблагоприятные условия, что влечет за собой запыленность и высокие температурные показатели в летнее время. Все это влияет на здоровье и благосостояние жителей целого района. Именно эти факторы среды должны быть улучшены посредством организации нового парка в данном районе.

С 1 октября по 25 декабря 2020 года ОФ "Инициатива Арча" совместно с жителями были проведены встречи по инициированию строительства парка. По результатам встреч на основании электронного опроса всех категории жителей был составлен предварительный эскиз парка с учетом потребностей жителей. Однако ОФ "Инициатива Арча" не был приглашен к участию в общественных обсуждениях проекта, инициированных ОГУКС, что не позволило донести наработанные предложения по парку в ж/м "Ак-Орго".

При мэрии города Бишкек ведет свою работу экологический совет, в рамках которого создан комитет по озеленению. Данный комитет включает в себя представителей муниципальных, научных и общественных организаций и является площадкой для обсуждения подобных проектов.

"Настоятельно просим вас использовать возможность обсуждения подобных проектов на стадии их разработки на данной площадке для получения всесторонних рекомендаций по грамотному озеленению нашего любимого города", - написал Ветошкин.

У фонда есть рекомендации к проекту парка в жилмассиве "Ак-Орго":