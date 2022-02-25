Эколог дал рекомендации по озеленению нового планируемого парка в "Ак-Орго"

Эколог, директор общественного фонда "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин на своей странице в Facebook поделился тем, что фонд приветствует инициативу мэрии Бишкека и депутатов Бишкекского городского кенеша по запуску проектирования и начала строительства зеленого общественного парка в жилмассиве "Ак-Орго".
Парк в "Ак-Орго" является единственными участком под организацию озелененной территории общего пользования не только для целого жилого массива, но также и для соседних жилмассивов "Ак-Ордо" и "Ала-Тоо".
Он также сказал, что в данной части города экологическая ситуация находится на катастрофически опасном уровне. Данные по замерам качества воздуха в "Ак-Орго" показывают самый высокий уровень загрязнения в городе, а отсутствие зеленых участков создает неблагоприятные условия, что влечет за собой запыленность и высокие температурные показатели в летнее время. Все это влияет на здоровье и благосостояние жителей целого района. Именно эти факторы среды должны быть улучшены посредством организации нового парка в данном районе.
С 1 октября по 25 декабря 2020 года ОФ "Инициатива Арча" совместно с жителями были проведены встречи по инициированию строительства парка. По результатам встреч на основании электронного опроса всех категории жителей был составлен предварительный эскиз парка с учетом потребностей жителей. Однако ОФ "Инициатива Арча" не был приглашен к участию в общественных обсуждениях проекта, инициированных ОГУКС, что не позволило донести наработанные предложения по парку в ж/м "Ак-Орго".
При мэрии города Бишкек ведет свою работу экологический совет, в рамках которого создан комитет по озеленению. Данный комитет включает в себя представителей муниципальных, научных и общественных организаций и является площадкой для обсуждения подобных проектов.
"Настоятельно просим вас использовать возможность обсуждения подобных проектов на стадии их разработки на данной площадке для получения всесторонних рекомендаций по грамотному озеленению нашего любимого города", - написал Ветошкин.
У фонда есть рекомендации к проекту парка в жилмассиве "Ак-Орго":
- Исключить рядовую посадку деревьев в парке, что требует одновозрастного посадочного материала. Альтернативой предлагаем высаживать древесные массивы и композиции, что позволит использовать большое разнообразие деревьев, организовывать многоярусные посадки деревьев и кустарников, что в свою очередь создаст здоровые растительные комплексы.
- По периметру парка предусмотреть плотную посадку деревьев и кустарников для защиты парка от пыли и шума.
- Исключить посадку елей как основной породы и массивов, так как ель не выполняет вышеупомянутых функций и может быть высажена только фрагментарно, для создания декоративных акцентов. Заменить ели на сосну крымскую или древесные посадки, а на открытых необходимых площадках использовать стелющиеся формы можжевельника.
- Все дорожки и детские площадки озеленить ширококронными видами деревьев для их затенения и комфортного пребывания и передвижения посетителей парка в тени деревьев.
- Все спортивные сооружения разместить подальше от дороги, защитить их от пыли живыми изгородями и/или перголами с вьющимися растениями.
- Центральная площадка не несет смысловой нагрузки, и нет в ней необходимости. Важно заменить данную площадку на зеленый массив с лавочками в тени деревьев.
- Предусмотреть многофункциональность амфитеатра, так как он практически не будет использоваться жителями. Предусмотреть совместимость с организацией и проведением настольных игр, детская площадка-трасформер.
- Велодорожки как элемент развлечения неуместны в таком маленьком парке, лучше заменить на транзитные велодорожки, а отведенную в плане велодорожку отвести под беговую и защитить соответствующими знаками для предотвращения столкновения бегунов и велосипедистов.
- Поменять видовой состав растений, исключиться растения, поражающиеся вредителями (каштан), и растения, не несущие функции благоприятного микроклимата (ели).
- Сократить площадь газонов, заменить их на разнообразные многоярусные кустарниковые композиции. Газоны неуместны в данном микроклимате, не несут в себе рекреационную функцию и требуют постоянного покоса и уборки листвы, что отрицательно сказывается на почве и устойчивости всего зеленного массива.
- Вдоль центральной аллеи предусмотреть циркуляционную фонтано-бассейновую композицию для дополнительного увлажнения и охлаждения воздуха, что создаст благоприятный микроклимат на всей территории парка.
- Запланировать фонтанчики с питьевой водой для посетителей парка в летнее время.