Все портят "новые кыргызы". Эксперт поддержал указ президента о забое скота

Эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов прокомментировал редакции Bulak.kg указ президента Садыра Жапарова о мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов.

"Зачастую чувство ложной гордости и стремление "пустить пыль в глаза" являются истинной природой расточительства. Ни для кого не секрет, что поминки, свадьбы и юбилеи стали превращаться в состязания "новых кыргызов", депутатов и чиновников разного калибра для восхваления своего имени или сбора причитающихся денег. Простые граждане в своем стремлении соответствовать "новомодным нормам" зачастую следуют таким ошибочным представлениям о традициях", - говорит он.

Как напомнил Шерадил Бактыгулов, лучше всех знающий кыргызскую традицию забоя скота кыргызский и советский лингвист, лексикограф, педагог, литературовед, фольклорист и тюрколог Хусеин Карасаев писал, что этот обычай возник в кочевое время, когда кыргызы проживали в горах на разном расстоянии друг от друга, и скот забивали, чтобы прибывающие на похороны люди не оставались голодными. Сейчас этот обычай потерял свою актуальность – магазины, кафе и рестораны есть на каждом шагу.

Конечно, попытки упорядочить такие явления предпринимались в Кыргызстане и ранее, отметил эксперт. Например, в ряде областных, районных администрациях, общественными организациями принимались обращения и постановления о снижении расходов и излишних трат при проведении различных мероприятий. Более того, в мае 1999 года вышло постановление правительства № 254 "О развитии позитивных традиций-обычаев и обрядов". На его основе при правительстве была создана комиссия по координации и разработке традиций, обычаев и обрядов. Однако это начинание было быстро подзабыто, а расточительство при проведении поминок и тоев продолжало расцветать.

"К подобному явлению необходимо отнестись со всей серьезностью. Зачастую наши граждане для повышения своей значимости приобретают статусные вещи и проводят пышные мероприятия, намного превышающие их реальные доходы. Таким образом, люди разбазаривают свою энергию, здоровье и жизнь, тратя их на достижение целей, не имеющих истинной ценности. Поэтому расточительство является бичом современного общества. Оно порождает целый букет экономических и социальных проблем - начиная от низкой производительности труда, огромных коррупционных издержек до высоких показателей разводов и суицида среди молодежи. На расточительстве наших граждан зарабатывают немногие, а беднеет абсолютное большинство. Если внимательно присмотреться на стратегии развития богатых стран мира, то можно увидеть, что в основе богатства находится рачительное, а не расточительное, отношение граждан к своей жизни, времени и энергии" - подчеркнул эксперт по государственному устройству.

Как отметил Бактыгулов, ограниченные в средствах люди поддерживают решения муфтията и народных собраний, так как заинтересованы в снижении расходов. Но все портят государственные и муниципальные чиновники, депутаты, "новые кыргызы", которые в целях прославления своего имени или сбора причитающихся денег нарушают не только заповеди наших предков, призывавших совершать обряды в зависимости от времени и не выделяясь от других людей, но и этику государственного служащего, предусматривающую простоту и бережливость.

"Если государственные служащие не придерживаются служебной этики и нет регулирующего этот вопрос закона, то сколько бы собраний ни проводилось, средства народа и государства будут растрачиваться. Конечно, традиции, обряды и обычаи нельзя запретить полностью. Ведь именно они делают народ народом" - заключил эксперт.