На каких улицах в Бишкеке с воскресенья начнется ремонт

В Бишкеке с 27 февраля начинается ремонт дорог за счет гранта КНР, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, 27 февраля возобновляются работы по строительству и реконструкции дорог в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает о подготовительных работах и возможном частичном закрытии на улицах:

ул. Турусбекова, от ул. Ташкентской до ул. Щербакова; ул. Архитекторов, от ул. Киргизской до МЧК в ж/м "Ак-Босого"; ул. Кулатова, от ул. Каракульской до ул. Байтик Баатыра; ул. Стадионная, от ул. Абдрахманова до ул. Магистральной; ул. Чортекова, от ул. Абдрахманова до ул. Жайыл Баатыра; ул. Баба-Ата, от ул. Бакаева до ул. Садырбаева; ул. Ашар, от ул. Лущихина до ул. Омур; ул. Туголбай-Ата, от ул. Орозбекова до ул. Ибраимова; ул. Коенкозова, от ул. Боконбаева до ул. Чуйкова; пр. Чуй, от ул. Ауэзова до конца жилмассива "Учкун"; ул. Гидростроителей, от ул. Курманджан-датка до ул. Аул со строительством моста через р. Аламедин в ж/м "Эне-Сай"; ул. Сухэ Батора, от ул. Каралаева до ул. 7 Апреля со строительством моста; ул. Карасаева, от ул. ул. Юнусалиева до ул. Карадарьинской; ул. Кривоносова, от ул. Л. Толстого до ул. Тойгонбаева; ул. Бектенова, от ул. Карасаева до ул. Горького; ул. Маликова, от ул. Гагарина до ул. Л. Толстого; ул. Т. Фрунзе, от ул. Гагарина до ул. Ахунбаева; ул. Шералиева, от ул. Жайыл Баатыра до ул. Ахунбаевав ж/м "Арча-Бешик"; ул. Манаса, от ул. Ташкентской до ул. Баялинова; ул. Мессароша, от ул. Дэн Сяопина до ул. Джамгерчинова; ул. Эр-Тайлак, от ул. Арча-Бешик до ул. Репина; ул. Джантошева, от ул. Байтик Баатыра до ул. Ж.-Пудовкина; ул. Жайыл Баатыра, от ул. Чортекова до ул. Алыкулова в ж/м "Арча-Бешик"; ул. Омур, от ул. Алыкулова до ул. Тагай-Бий.

Отмечается, что на большей части улиц работы являются переходящими с прошлого года.

Мэрия города Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

Напомним, вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкека рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.