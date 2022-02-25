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На каких улицах в Бишкеке с воскресенья начнется ремонт

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке с 27 февраля начинается ремонт дорог за счет гранта КНР, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, 27 февраля возобновляются работы по строительству и реконструкции дорог в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкека" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает о подготовительных работах и возможном частичном закрытии на улицах:

  1. ул. Турусбекова, от ул. Ташкентской до ул. Щербакова;
  2. ул. Архитекторов, от ул. Киргизской до МЧК в ж/м "Ак-Босого";
  3. ул. Кулатова, от ул. Каракульской до ул. Байтик Баатыра;
  4. ул. Стадионная, от ул. Абдрахманова до ул. Магистральной;
  5. ул. Чортекова, от ул. Абдрахманова до ул. Жайыл Баатыра;
  6. ул. Баба-Ата, от ул. Бакаева до ул. Садырбаева;
  7. ул. Ашар, от ул. Лущихина до ул. Омур;
  8. ул. Туголбай-Ата, от ул. Орозбекова до ул. Ибраимова;
  9. ул. Коенкозова, от ул. Боконбаева до ул. Чуйкова;
  10. пр. Чуй, от ул. Ауэзова до конца жилмассива "Учкун";
  11. ул. Гидростроителей, от ул. Курманджан-датка до ул. Аул со строительством моста через р. Аламедин в ж/м "Эне-Сай";
  12. ул. Сухэ Батора, от ул. Каралаева до ул. 7 Апреля со строительством моста;
  13. ул. Карасаева, от ул. ул. Юнусалиева до ул. Карадарьинской;
  14. ул. Кривоносова, от ул. Л. Толстого до ул. Тойгонбаева;
  15. ул. Бектенова, от ул. Карасаева до ул. Горького;
  16. ул. Маликова, от ул. Гагарина до ул. Л. Толстого;
  17. ул. Т. Фрунзе, от ул. Гагарина до ул. Ахунбаева;
  18. ул. Шералиева, от ул. Жайыл Баатыра до ул. Ахунбаевав ж/м "Арча-Бешик";
  19. ул. Манаса, от ул. Ташкентской до ул. Баялинова;
  20. ул. Мессароша, от ул. Дэн Сяопина до ул. Джамгерчинова;
  21. ул. Эр-Тайлак, от ул. Арча-Бешик до ул. Репина;
  22. ул. Джантошева, от ул. Байтик Баатыра до ул. Ж.-Пудовкина;
  23. ул. Жайыл Баатыра, от ул. Чортекова до ул. Алыкулова в ж/м "Арча-Бешик";
  24. ул. Омур, от ул. Алыкулова до ул. Тагай-Бий.

Отмечается, что на большей части улиц работы являются переходящими с прошлого года.

Мэрия города Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

Напомним, вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкека рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.


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URL: https://www.vb.kg/414661
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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