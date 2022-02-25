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Государственную ипотеку обещают ускорить в Кыргызстане

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане замглавы кабинета министров поручил Минфину ускорить темпы выделения средств для Государственной ипотечной компании, сообщает пресс-служба кабмина.

Заместитель председателя кабмина Азиз Аалиев провел рабочее совещание по вопросу деятельности ОАО "Государственная ипотечная компания".

На встрече был презентован план акционерного общества по увеличению жилищного фонда путем строительства жилья, а также обсуждены актуальные вопросы деятельности компании в рамках реализации программы "Мой дом 2021-2026".

Зампред кабмина Азиз Аалиев заявил о необходимости ускорения темпов выделения средств на реализацию программ Госипотечной компании и удовлетворить весь спрос на ипотечные кредиты со стороны населения, в связи с чем дал соответствующие поручение Министерству финансов. Согласно поручению, до конца марта текущего года необходимо проработать вопрос выделения финансирования до одного миллиарда сомов и в последующем по итогам 2022 года увеличить уставной капитал ОАО ГИК на 8,5 миллиардов сомов в целях реализации ипотечной программы.

Кроме того, замглавы кабмина поручил Министерству экономики и коммерции, Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и ОАО "Государственная ипотечная компания" внести изменения в программу ипотечного кредитования с целью стимулирования строительства жилья.


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URL: https://www.vb.kg/414664
Теги:
ипотека, Кыргызстан, кабмин
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