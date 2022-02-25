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Толекан Исмаилова: Мы требуем, чтобы руководство КР сказало "нет войне!"

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Бишкеке возле посольства РФ в КР проходит мирный митинг против военной агрессии России в отношении Украины. В этой связи, напомним, появилось мнение, что участники акции своими действиями негативно повлияют на ситуацию с мигрантами в России. Одна из участниц митинга, директор ПД "Бир Дуйно" Толекан Исмаилова прокомментировала vb.kg данное мнение.

"Наши аналитики опасаются, что режим России сегодня очень тревожный не только для мигрантов, но и для всех активных граждан Российской федерации. Вы посмотрите на закон об иностранных агентах. А сколько наших мигрантов погибают в России, грузы-200 идут же бесконечно. Поэтому ситуацию с мигрантами кыргызское правительство должно решать на уровне международных стандартов, а не прогибаться и ввести двойную политику, усугубляя только ситуацию с правами трудовых мигрантов.

Вы же помните, что 14 девушек сгорели в типографии и до сих ведь никто не понес ответственности. Поэтому мы хотим, чтобы все эти вопросы, в том числе и по мигрантам, и, в целом, по правам человека решались на уровне международной декларации о правах человека, а не на уровне ШОС и ОДКБ.

Мы требуем, чтобы высшее руководство Кыргызстана очень четко проявило свою позицию и сказало "нет войне!". Потому что мы пережили таджикскую агрессию, когда погибли наши граждане, в том числе и дети", - сказала правозащитница.


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URL: https://www.vb.kg/414671
Теги:
посольство, Кыргызстан, Толекан Исмаилова
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