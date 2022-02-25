В Кыргызстане состоялось заседание пленума Верховного суда (видео)

В Бишкеке сегодня, 25 февраля, состоялось заседание пленума Верховного суда Кыргызской Республики под председательством Замирбека Базарбекова.

В заседании приняли участие представители генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, председатели и судьи местных судов, а также руководство Судебного департамента при Верховном суде.

Судьи высшего судебного органа страны рассмотрели два основных вопроса повестки дня:

отчеты председателей судебных коллегий Верховного суда о деятельности судебных коллегий в 2021 году и о принятии постановлений Пленума Верховного суда о деятельности судебных коллегий; проект Постановления Пленума Верховного суда "Об избрании новых членов Научно-консультативного совета при Верховном суде Кыргызской Республики.

"В ближайшие дни нам предстоит решить вопрос ротации судей. Ротация – требование времени, попытка предупредить коррупцию и её проявления, кумовство, землячество. Верховный суд также будет уделять особое внимание срокам рассмотрения дел, необоснованным затягиваниям судебного разбирательства, обоснованности направления дел на пересмотр, качеству судебных актов, принимаемых местными судами", - сказал Замирбек Базарбеков, обращаясь к участникам Пленума.