В воскресенье финал первого свободного чемпионата акынов

В Бишкеке 27 февраля пройдет финал свободного чемпионата по Айтышу, организованного в рамках нового проекта Curltai Folk от Curltai - зона свободного творчества, сообщают организаторы.

Задача проекта Curltai Folk сберечь и обновить бесценное наследие наших предков, используя самые передовые технологии. Интерпретировать достояние в современный дизайн и представить это богатство будущим поколениям в современном формате со всем уважением к традициям.

Первый этап чемпионата состоялся 19 декабря 2021 года. 30 акынов приехали из всех 7 регионов страны побороться за серебряный чемпионский пояс и за главный денежный приз в размере

150 000с. Из них вышли в полуфинал по результатам состязаний 15 акынов, и еще одного акына судьи пропустили в полуфинал в конце чемпионата, выбрав лучшего из проигравших. Таким образом, в финал прошли 16 акынов, и по результатам жеребьевки образовались следующие пары соперников:

Кадырбек Бейшенов / Эсен Жабаев Максат Кулуев / Чыңгызхан Кожошев Жылдызбек Төрөканов/ Турат Жумаев Кутман Садыбакасов / Улан Токтосунов Азамат Болгонбаев / Бакыт Шаршеналиев Мамбет Акын / Абдибали Акимбеков Садырбек Турдубек уулу / Аман Жабаев Баян Акматов / Эсенбек Кийизбаев

27 февраля c 14.00 до 20.00 пройдет финал свободного чемпионата пройдет по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 168а, в концертном зале "ТЕАТР".