Погода
$ 92.87 - 93.87
€ 104.87 - 105.87

В воскресенье финал первого свободного чемпионата акынов

194  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 27 февраля пройдет финал свободного чемпионата по Айтышу, организованного в рамках нового проекта Curltai Folk от Curltai - зона свободного творчества, сообщают организаторы.

Задача проекта Curltai Folk сберечь и обновить бесценное наследие наших предков, используя самые передовые технологии. Интерпретировать достояние в современный дизайн и представить это богатство будущим поколениям в современном формате со всем уважением к традициям.

Первый этап чемпионата состоялся 19 декабря 2021 года. 30 акынов приехали из всех 7 регионов страны побороться за серебряный чемпионский пояс и за главный денежный приз в размере

150 000с. Из них вышли в полуфинал по результатам состязаний 15 акынов, и еще одного акына судьи пропустили в полуфинал в конце чемпионата, выбрав лучшего из проигравших. Таким образом, в финал прошли 16 акынов, и по результатам жеребьевки образовались следующие пары соперников:

  1. Кадырбек Бейшенов / Эсен Жабаев
  2. Максат Кулуев / Чыңгызхан Кожошев
  3. Жылдызбек Төрөканов/ Турат Жумаев
  4. Кутман Садыбакасов / Улан Токтосунов
  5. Азамат Болгонбаев / Бакыт Шаршеналиев
  6. Мамбет Акын / Абдибали Акимбеков
  7. Садырбек Турдубек уулу / Аман Жабаев
  8. Баян Акматов / Эсенбек Кийизбаев

27 февраля c 14.00 до 20.00 пройдет финал свободного чемпионата пройдет по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 168а, в концертном зале "ТЕАТР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414675
Теги:
конкурс, музыка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  