Погода
$ 92.87 - 93.87
€ 104.87 - 105.87

С сумкой гашиша задержан гражданин Узбекиста в Баткенской области

199  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за причастность к международному наркотрафику задержан гражданин Узбекистана К.Б.Г, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что ГКНБ КР в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию и выявлению деятельности теневых наркоканалов на территории КР в рамках возбужденного уголовного дела, по признакам преступления предусмотренного ст. 282 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" УК КР, 22 февраля 2022 года на территории села Марказ Кадамжайского района Баткенской области задержан гражданин Республики Узбекистана К.Б.Г.

При личном досмотре у К.Б.Г обнаружены и изъяты 3 килограмма гашиша и 100 грамм опия.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414677
Теги:
ГКНБ, наркотики, Кыргызстан, гашиш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  