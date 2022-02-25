Кыргызстан предлагает создать Евразийский антикризисный фонд

Кыргызская Республика предлагает изучить вопрос создания под эгидой Евразийского экономического союза Евразийского антикризисного фонда, нацеленного на достижение целей развития с гибкими и льготными инструментами финансирования.

С таким предложением выступил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров во время своего выступления на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в широком формате, которое проходит в городе Нур-Султан в Казахстане.

"У нас нет институтов и фондов развития в классическом понимании. Евразийский банк развития работает в рамках бизнес-ориентированных подходов с процентными ставками коммерческих банков и направленностью на извлечение прибыли.

Необходимо разработать основы для функционирования полноценного института развития, который будет заниматься не только льготным и долгосрочным финансированием многоцелевых программ, но и научно-исследовательской работой и разработкой проектов с мультипликативным синергетическим эффектом.

Нам необходимо подумать над созданием под эгидой Союза Евразийского антикризисного фонда, нацеленного на достижение целей развития с гибкими и льготными инструментами финансирования программ развития", - отметил в свое обращении Акылбек Жапаров.