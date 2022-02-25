МИД Кыргызстана прорабатывает вопрос о эвакуации наших граждан из Украины

В связи с закрытием воздушных границ Украины, Министерством иностранных дел Кыргызской Республики прорабатывается вопрос эвакуации граждан КР, желающих покинуть территорию Украины из-за ведения чрезвычайного положения на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

По имеющейся информации, на территории Украины пребывают 1357 граждан Кыргызской Республики, их них 680 состоят на консульском учете посольства.

На сегодняшний день на горячую линию департамента консульской службы МИД КР, Посольства КР в Украине поступило более 300 обращений граждан КР, изъявивших желание покинуть территорию Украины.

В настоящее время основная задача - обеспечение безопасности граждан КР, с которыми посольство КР в Украине поддерживает постоянную связь и которым даются соответствующие разъяснения.

Напоминаем, что в Департаменте консульской службы МИД КР, Посольстве КР в Украине, работает горячая линия, по которой граждане КР, пребывающие на территории Украины, могут обратиться по всем вопросам консульско-правового характера:

Посольство Кыргызстана в Украине:

+380997573413,

+380442370346,

+380442370348, а также "WhatsApp" группа Посольства;

Департамент консульской службы МИД КР

+996 551 312 000 - номер горячей линии;

+996 703 428 865

+996 709 983 465

++996 554 065 215.