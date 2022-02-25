Эльвира Сурабалдиев №4: Только вместе мы добьёмся процветания Кыргызстана!

Уважаемые жители Бишкека и Кыргызстана!

27 февраля 2022 года состоятся выборы в Жогорку Кенеш по Первомайскому округу. Их результат важен для города, страны, лично для каждого. От вашего голоса во многом зависит, пойдёт наше государство по пути развития или опять "застрянет" в режиме ожидания. Выборы дают уникальный шанс каждому участвовать в формировании нашего с вами будущего.

Будет ли ваш представитель в парламенте просиживать штаны или защищать ваши интересы? Будет ли он зависим от чужого мнения и "спонсоров" или пойдёт смело напролом - отстаивать интересы людей, принципы справедливости, строить порядок.

Убеждена: у меня, как кандидата в депутаты, такая поддержка есть! Окончательно поняла это за десятки встреч, которые провела с жителями, трудовыми коллективами, общественными организациями. Благодарю всех за добрые пожелания и конструктивные предложения!

Большинство ваших предложений легли в основу моей программы, которая получилась действительно Народной. Каждый её пункт нацелен на то, чтобы жить в Кыргызстане стало престижно, лучше, безопаснее.

В нашей с вами программе затронуты все основные проблемы в области здравоохранения, образования, культуры, безопасности, благоустройства, формирования уровня зарплат и пенсий. Предлагаются реальные способы их решения. По сути, это план моих действий в парламенте на ближайшие годы. Причём он постоянно дополняется - встречи с вами продолжаются.

Могу гарантировать: в парламенте буду добиваться вместе с командой неравнодушных депутатов выполнения нашей совместной программы, решать оперативные проблемы на территории избирательного округа, бороться за справедливость, достойную жизнь для каждого жителя страны, независимо от возраста, религиозных убеждений, и политических взглядов.

Призываю 27 февраля прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор, поддержать меня не только словом, но и делом.

Только вместе мы добьёмся процветания нашего Кыргызстана!

Изготовлено "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ЖК КР уполномоченным представителем по финансовым вопросам Кульжановой Д.К.