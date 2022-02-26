Бишкекчанка отправилась в Египет на конкурс "Топ-модель мира"

Сегодня, 25 февраля 21-летняя бишкекчанка Саадат Асылбекова вылетела в Хургаду на конкурс "Топ Модель Мира".

Как сообщает дирекция национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан", представительница Кыргызстана взяла с собой 26 платьев от известных международных и отечественных брендов.

Помимо нарядов Саадат везет с собой национальные сувениры - картину и шаль работы отечественных производителей. Эти вещи будут подарены участницам и представителем жюри во время интервью.

Саадат более двух месяцев готовилась к престижному конкурсу моделей. Она учила английский язык, занималась спортом, посещала курсы психологии и брала уроки хореографии.

Саадат Асылбековой предстоит вступить среди 74 соперниц - самых красивых профессиональных моделей со всего мира.

Финал 27го международного конкурса "Top Model of the World" состоится 11 марта 2022 года в Хургаде.