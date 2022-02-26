Соглашение по проекту Иссык-Кульской кольцевой дороги - ратифицировано

В Кыргызстане ратифицировано Кредитное соглашение по проекту Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги (участок Корумду-Балбай), об этом сообщается на сайте президента.

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Кувейтским фондом арабского экономического развития по проекту Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги (участок Корумду-Балбай), подписанного 12 июля 2021 года".

Закон принят Жогорку Кенешем 2 февраля 2022 года.

Соглашением предусматривается реконструкция участка 104 - 184.5 км автодороги Балыкчы - Каракол - Балыкчы (с. Корумду - с. Балбай).

Проект обеспечит:

улучшение автомобильного сообщения курортной зоны озера Иссык-Куль с областями республики, а также с Казахстаном и Китайской Народной Республикой; улучшение придорожной инфраструктуры Иссык-Кульского кольца для дальнейшего развития внутреннего и международного туризма; развитие и рост промышленного производства и сельского хозяйства; соединение Иссык-Кульского кольца с дорогами Казахстана и России.

При реконструкции предусмотрено обустройство дороги путем установления остановок, арычных лотков, осветительных ламп, реконструкции и уширения мостов, строительства велосипедной дорожки и тротуаров и т. д.

Также путем повышения технического состояния данного участка автодороги будет:

расширена возможность доступа к региональным рынкам сбыта товаров и услуг, в том числе услуг образования и здравоохранения; сокращено время следования в пути; улучшено транспортное сообщение и мобильность; улучшена придорожная инфраструктура прилегающих сел Темировка, Григорьевка, Кожояр, Семеновка, Ананьево, Жаркымбаев, Чон-Орукту, Орто-Орукту, Ой-Тал, Ой-Булак, Кутурга, Фрунзе, Ак-Булун, Курменты, Балбай Баатыр (новые пункты питания, АЗС, СТО и др.) Иссык-Кульского и Тюпского районов Иссык-Кульской области.

Кроме того, будут созданы рабочие места для местного населения Иссык-Кульского и Тюпского районов Иссык-Кульской области в период строительства, а также будут созданы предпосылки для создания постоянных рабочих мест после обустройства придорожной инфраструктуры.