Соглашение по проекту Иссык-Кульской кольцевой дороги - ратифицировано

В Кыргызстане ратифицировано Кредитное соглашение по проекту Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги (участок Корумду-Балбай), об этом сообщается на сайте президента.
Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Кувейтским фондом арабского экономического развития по проекту Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги (участок Корумду-Балбай), подписанного 12 июля 2021 года".
Закон принят Жогорку Кенешем 2 февраля 2022 года.
Соглашением предусматривается реконструкция участка 104 - 184.5 км автодороги Балыкчы - Каракол - Балыкчы (с. Корумду - с. Балбай).
Проект обеспечит:
При реконструкции предусмотрено обустройство дороги путем установления остановок, арычных лотков, осветительных ламп, реконструкции и уширения мостов, строительства велосипедной дорожки и тротуаров и т. д.
Также путем повышения технического состояния данного участка автодороги будет:
Кроме того, будут созданы рабочие места для местного населения Иссык-Кульского и Тюпского районов Иссык-Кульской области в период строительства, а также будут созданы предпосылки для создания постоянных рабочих мест после обустройства придорожной инфраструктуры.