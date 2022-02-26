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Минтруда КР и ОБСЕ определили три сферы сотрудничества на 2022 год

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- Бакыт Басарбек
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Министр труда, социльного обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев и глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов обсудили направления сотрудничества на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

По словам Кудайбергена Базарбаева, основными направлениями взаимодействия станут – работа по обеспечению прав людей с инвалидностью, противодействие семейному насилию и решение вопросов в сфере миграции.

"На текущий год запланированы очередные заседания Национального Совета по делам лиц с инвалидностью, а также обмен опытом с Координационным советом по делам инвалидов Российской Федерации. До конца года будет разработан законопроект о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. Важной частью работы станет экономическая интеграция людей с инвалидностью – их обучение, особенно в IT-сфере, и трудоустройство, а также поддержка предпринимателей с инвалидностью по развитию их бизнеса", - сказал он.

На встрече были намечены мероприятия в сфере противодействия торговле людьми, в том числе национальные координационные платформы с МВД, ГКНБ, ГП, МИД, МЗ, полномочными представителями Президента КР для улучшения координации и сотрудничества в области миграции и борьбы с торговлей людьми, а также различные обучающие мероприятия, международные конференции. Было сказано, что Программный офис ОБСЕ оказывает значительное содействие Кабинету Министров КР по борьбе с торговлей людьми, проводит мероприятия по усилению потенциала уполномоченных государственных органов в данной сфере.

Была отмечена необходимость проведения функционального анализа Типовой коррекционной программы по изменению насильственного поведения для лиц, совершивших семейное насилие.

"Большой блок задач относится к работе с возвращающимися мигрантами. Министерство предлагает обучать их предпринимательству, предоставлять возможности для открытия своего дела", - отметил Кудайберген Базарбаев.

По итогам встречи министр Кудайберген Базарбаев и посол Алексей Рогов подписали План взаимодействия МТСОМ и Офиса ОБСЕ в Бишкеке на 2022 год.


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URL: https://www.vb.kg/414699
Теги:
Минтруда, ОБСЕ, Кыргызстан
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