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Инспекторами по делам детей УВД Ленинского района задержана грабительница

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- Бакыт Басарбек
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Инспекторами по делам детей УВД Ленинского района Бишкека задержана подозреваемая в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По данным пресс-службы, 20 февраля 2022 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Ч.Т. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 17 февраля 2022 года открыто завладели мобильным телефоном марки "Айфон 11" стоимостью 74 тысячи сомов и кошелёк, внутри которого находились документы на имя заявительницы.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе поисковых и розыскных мероприятий, инспекторами по делам детей УВД Ленинского района задержана подозреваемая К.А.1989 года рождения и доставлена в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемой избрана мера пересечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/414702
Теги:
грабеж, Ленинский район, Бишкек, УВД
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