МИД КР просит обеспечить безопасность для иностранных граждан на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"С тревогой и обеспокоенностью следим за развитием ситуации в Украине. Исходя из наших исторически дружественных отношений с народами России и Украины, надеемся на скорейшее достижение мира сторонами, в том числе путем создания новых форматов и механизмов урегулирования конфликта за столом переговоров в целях недопущения дальнейших жертв и разрушений.

В этом отношении приветствуем любые предложения и инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами для достижения устойчивого мира и стабильности.

Обращаемся ко всем сторонам обеспечить должную безопасность для мирных граждан, в том числе иностранных, и возможность для них покинуть зону конфликта".