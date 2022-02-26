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МИД КР просит обеспечить безопасность для иностранных граждан на Украине

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- Светлана Лаптева
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МИД КР просит обеспечить безопасность для иностранных граждан на Украине. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"С тревогой и обеспокоенностью следим за развитием ситуации в Украине. Исходя из наших исторически дружественных отношений с народами России и Украины, надеемся на скорейшее достижение мира сторонами, в том числе путем создания новых форматов и механизмов урегулирования конфликта за столом переговоров в целях недопущения дальнейших жертв и разрушений.

В этом отношении приветствуем любые предложения и инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами для достижения устойчивого мира и стабильности.

Обращаемся ко всем сторонам обеспечить должную безопасность для мирных граждан, в том числе иностранных, и возможность для них покинуть зону конфликта".


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URL: https://www.vb.kg/414709
Теги:
МИД, Украина, Кыргызстан
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