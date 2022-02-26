МИД КР проработан маршрут эвакуации граждан Кыргызстана через Румынию

Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Посольством проработан дополнительный маршрут эвакуации граждан Кыргызской Республики через Румынию. Для вылета из Бухареста румынская сторона озвучила следующие требования:

1. Граждане Кыргызской Республики должны получить транзитную визу в Генеральном консульстве Румынии в г.Черновцы (ул. Школьная 16 тел. +380372545434) или оформить электронную визу по ссылке еviza.mae.ro.

​2. Иметь при себе ПЦР тест или сертификат о вакцинации.

По вопросам эвакуации просим обращаться к Консулу Посольства КР в Украине Эрмеку Каныбекову +380997573413, +380442370347.

"Вместе с тем обращаем внимание, что боевые действия между противоборствующими сторонами идут по всей территории Украины, которые могут создать угрозу для личной безопасности по пути следования.

В этой связи, если у вас есть безопасное место проживания, Посольство, рекомендует оставаться в указанных местах, до нормализации ситуации на территории Украины".