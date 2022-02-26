Студенты КНУ стали мостом дружбы между Кыргызстаном и Кореей

"Студенты Кыргызского национального университета и молодые специалисты, получившие отличное образование в корейских вузах и вернувшиеся в Кыргызстан, являются мостом дружбы между нашими странами. А наша поддержка в обучении молодых людей делает мир просвещеннее, более толерантным и дружеским, - сказал VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея господин Ли Вонджэ во время церемонии вручения стипендий студентам факультета иностранных языков КНУ по направлению "корейский язык". - Но сегодняшнее мероприятие особенное. Мы вручаем стипендии студентам первого, второго и третьего курсов в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея".

"Возможно, что многие наши выпускники захотят продолжить обучение в университетах Республики Корея, и вернутся на родину отличными специалистами. Их знания будут всегда востребованы, так как взаимоотношения между Кыргызстаном и Республикой Корея постоянно укрепляются, мы видим друг в друге важных партнеров в разных сферах – образовании, экономике, культуре, медицине, торговли и других", - отметил в беседе с VB.KG ректор Кыргызского национального университета, профессор Канат Садыков.

Тем более, как подчеркнул новый директор Центра образования Республики Корея Ким Дже Ёнг, квота для Кыргызстана на обучение в бакалавриате, магистратуре и докторантуре в учебных заведениях Кореи увеличивается с каждым годом.

Кыргызстанская молодежь, по словам покидающего этот пост Ким Дэ Гвана, выбирает самые, пожалуй, востребованные временем специальности. Это - управление бизнесом, международная торговля, политические науки и международные отношения, политические науки и дипломатия, управление общественным питанием, коммуникационный дизайн, управление индустрией туризма, экономика, кинематография и цифровые СМИ, корейский язык и литература.

Как известно, правительство Республики Корея оплачивает стипендиатам перелет в оба конца, обучение, медицинскую страховку, в придачу они еще получают ежемесячную стипендию.

Стипендиальная программа Республики Корея для иностранных студентов работает с 1965 года. А после того, как в 2001 году в Бишкеке был основан Центр образования Республики Корея, программа стала доступной и для кыргызстанцев. За это время более ста молодых граждан КР получили бесплатное образование в Корее. И несколько десятков продолжают обучение.

"Стипендии в размере от 100 до 800 долларов правительства Республики Корея получили сорок четыре наиболее отличившиеся студенты направления "Лингвистика. Корейский язык" факультета иностранных языков. Всего же сумма стипендиальной поддержки составила более 11 тысяч долларов", - сказал VB.KG начальник департамента международного сотрудничества КНУ Бакыт Келдибеков.

Мероприятие, организованное департаментом международного сотрудничества КНУ, началось с музыкального приветствия студентов, которые исполнили песню на корейском языке, и закончилось, конечно, словами их благодарности членам корейской делегации на корейском языке.