НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования для сдерживания России

НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования NRF на свой восточный фланг для сдерживания России, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после видеоконференции глав государств и правительств 30 стран НАТО в пятницу, 25 февраля. Он не уточнил, где именно планируется дислоцировать эти силы.

Страны НАТО в совместном заявлении, принятом по итогам видеоконференции, подчеркнули твердую приверженность статье 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. "Мы сделаем все, что необходимо, для защиты и обороны каждого союзника и каждой пяди территории НАТО. Мы будем и впредь принимать все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты наших союзников", - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что НАТО перебросит "все необходимые силы, чтобы и ныне, и впредь обеспечить мощное и надежное сдерживание и оборону в альянсе". В этой связи подписанты документа отмечают, что НАТО активировала планы обороны для Восточной Европы и усилила свой восточный фланг. В то же время лидеры стран НАТО подчеркнули, что все эти меры останутся "превентивными, соразмерными и не способствующими эскалации".

Осуждение российского вторжения в Украину

Главы государств и правительств стран альянса вновь самым резким образом осудили российское вторжение в Украину и призвали Москву незамедлительно прекратить боевые действия. "Мир на европейском континенте подорван в своих основах. Россия несет полную ответственность за этот конфликт", - указали они.

Участники саммита также констатировали "вопиющее пренебрежение к принципам, закрепленном в Основополагающем акте НАТО-Россия от 1997 года". Именно Россия отказывается от своих обязательств, вытекающих из этого документа. Нападение на Украину - ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия будет еще многие годы платить чувствительную цену - как экономически, так и политически", - говорится в заявлении лидеров стран НАТО.

Источник: dw.com