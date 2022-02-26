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НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования для сдерживания России

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НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования NRF на свой восточный фланг для сдерживания России, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после видеоконференции глав государств и правительств 30 стран НАТО в пятницу, 25 февраля. Он не уточнил, где именно планируется дислоцировать эти силы.

Страны НАТО в совместном заявлении, принятом по итогам видеоконференции, подчеркнули твердую приверженность статье 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. "Мы сделаем все, что необходимо, для защиты и обороны каждого союзника и каждой пяди территории НАТО. Мы будем и впредь принимать все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты наших союзников", - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что НАТО перебросит "все необходимые силы, чтобы и ныне, и впредь обеспечить мощное и надежное сдерживание и оборону в альянсе". В этой связи подписанты документа отмечают, что НАТО активировала планы обороны для Восточной Европы и усилила свой восточный фланг. В то же время лидеры стран НАТО подчеркнули, что все эти меры останутся "превентивными, соразмерными и не способствующими эскалации".

Осуждение российского вторжения в Украину

Главы государств и правительств стран альянса вновь самым резким образом осудили российское вторжение в Украину и призвали Москву незамедлительно прекратить боевые действия. "Мир на европейском континенте подорван в своих основах. Россия несет полную ответственность за этот конфликт", - указали они.

Участники саммита также констатировали "вопиющее пренебрежение к принципам, закрепленном в Основополагающем акте НАТО-Россия от 1997 года". Именно Россия отказывается от своих обязательств, вытекающих из этого документа. Нападение на Украину - ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия будет еще многие годы платить чувствительную цену - как экономически, так и политически", - говорится в заявлении лидеров стран НАТО.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/414715
Теги:
НАТО, Россия, Украина
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