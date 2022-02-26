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В Бишкеке прошли пожарно-тактические учения с участием пожарного поезда

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 25 февраля 2022 года, в Бишкеке были проведены пожарно-тактические учения на территории нефтебазы, расположенной на окраине столицы. Примечательны же были учения тем, что был привлечен пожарный поезд ГП "НК" "Кыргыз темир жолу". Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Уникальность пожарного поезда в том, что к месту пожара есть возможность подачи 120 тонн воды – по 60 тонн воды в каждой цистерне. Есть своя бригада пожарных, которые приступили к тушению огня вместе с прибывшей группой пожарных МЧС", - сказал начальник станции Бишкек-1 Чынгызбек Талипов.

Основная цель пожарно-тактического учения заключается в отработке взаимодействия между соответствующими службами Гражданской защиты Ленинского района города Бишкек при возникновении чрезвычайных ситуаций - пожаров на объектах, связанных с хранением легко воспламеняющихся и горючих средств.

Пресечение распространения огня к другим объектам (жилой дом, здания), минимизация материального ущерба, недопущение жертв и пострадавших зависит от оперативности и слаженности взаимодействия привлеченных экстренных служб.


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URL: https://www.vb.kg/414718
Теги:
Кыргыз темир жолу, пожар, учения, Бишкек
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