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Забрал телефон и деньги. Опера УВД Ленинского района задержали грабителя

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- Бакыт Басарбек
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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По данным пресс-службы, 18 декабря 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Б.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который применив физическую силу, завладел мобильным телефоном марки "Редми 6" стоимостью 5 тысяч сомов и денежными средствами 6 тысяч сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В ходе поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый Ч.Ж. 1999 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным фактам преступлений".


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URL: https://www.vb.kg/414719
Теги:
грабеж, Ленинский район, Бишкек, УВД
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