Российские врачи подписали открытое письмо с требованием остановить войну

Сотни российских врачей подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине.

Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям все будут на одном языке. <…> Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания.

Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия.

Ранее с призывами остановить войну в Украине выступали российские журналисты, деятели культуры, ученые, благотворители. Кроме того, на сайте Change.org была опубликована петиция против военных действий, а по всей России прошли антивоенные акции. Редакция "Медузы" тоже против войны.

Источник: Медуза