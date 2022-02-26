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Айпери Медет кызы выиграла турнир в Турции

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Айпери Медет кызы выиграла международный турнир по спортивной борьбе в Турции.

Кыргызстанская спортсменка выступала в весовой категории до 76 кг и стартовала со стадии 1/8 финала. В первой схватке кыргызстанка встретилась с представительницей России и победила досрочно со счетом 10:0. В четвертьфинале Медет кызы победила еще одну представительницу России.

В схватке за выход в финал кыргызстанка боролась против спортсменки из Германии и вышла победительницей.

В финальной схватке Медет кызы боролась против представительницы Австрии и победила ее со счетом 6:4, выиграв золотую медаль.


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URL: https://www.vb.kg/414725
Теги:
борьба, Турция, Кыргызстан
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