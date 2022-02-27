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Бишкекчане получили гуманитарную помощь от благотворительной организации

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Бишкекчане получили гуманитарную помощь филиала международной благотворительной организации "Эмират в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Во всех четырёх районах столицы были организованы пункты раздачи помощи по спискам, сформированным управлением соцразвития.

Так, каждая семья получила верхнюю детскую одежду, обогреватель и одеяла. Всего для бишкекчан организация выделила 400 детских курток, а нуждающиеся семьи 253 обогревателя, 1200 одеяло (по 3 одеяла на семью).

Мэрия столицы благодарит организацию за оказанную помощь.


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URL: https://www.vb.kg/414731
Теги:
мэрия, Бишкек, Помощь
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