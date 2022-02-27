Бишкекчане получили гуманитарную помощь от благотворительной организации

Бишкекчане получили гуманитарную помощь филиала международной благотворительной организации "Эмират в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Во всех четырёх районах столицы были организованы пункты раздачи помощи по спискам, сформированным управлением соцразвития.

Так, каждая семья получила верхнюю детскую одежду, обогреватель и одеяла. Всего для бишкекчан организация выделила 400 детских курток, а нуждающиеся семьи 253 обогревателя, 1200 одеяло (по 3 одеяла на семью).

Мэрия столицы благодарит организацию за оказанную помощь.