Информация по Свердловскому одномандатному избирательному округу №29

Сегодня, 27 февраля 2022 года, проходят повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному избирательному округу №29. На мандат депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому избирательному округу №29 претендует 25 зарегистрированных кандидатов, из них 15 - мужчин, 10 - женщин. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Вот список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:

№1. Майрамбек уулу Калыс

№2. Маматкулов Нурланбек Жолошович

№3. Султанбеков Муратбек Кенешбекович

№4. Аспек уулу Азамат

№5. Хакимходжаев Зуфар Шавкатович

№6. Алмамбетова Гуля Идиновна

№7. Курманов Ильяс Зайнидинович

№8. Босивская Кристина Валерьевна

№9. Джоомартова Рыскан Абдиевна

№10. Бакиров Бакыт Жеентайович

№11. Строкова Евгения Григорьевна

№12. Атазов Шайлообек Карыбекович

№13. Болотбеков Бакытбек Болотбекович

№14. Абышев Медер Болотович

№15. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович

№16. Алканова Элнура Сайдиракмановна

№17. Саадабаев Бакытбек Муратбекович

№18. Исираилова Анара Усонбековна

№19. Джумагазиева Нуржан Курманбековна

№20. Токмулин Рафаель Мубаракович

№21. Алмаз уулу Аскар

№22. Карамушкина Ирина Юрьевна

№23. Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич

№24. Салянова Аида Женишбековна

№25. Жолдошова Назгул Амантуровна

Центризбирком напоминает, что в целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному избирательному округу ЦИК опубликовала информацию о каждом кандидате:

- в газете "Эркин-Тоо";

- на информационном ресурсе "Талапкер";

- на информационных плакатах, размещённых на избирательных участках.

Общее количество избирателей, являющихся членами местных сообществ Свердловского избирательного округа № 29 составляет 106 549 избирателей.

Центризбирком информирует, каждому избирателю, включенному в список избирателей, окружные избирательные комиссии направили приглашение для участия в голосовании с номером и адресом избирательного участка.

Дополнительно уточнить себя в списке избирателей можно:

- позвонив по коротким номерам 1255 или 119;

- на избирательном участке;

- на сайте "tizme.gov.kg.";

- Либо отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, после чего вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.

Для голосования по Свердловскому избирательному округу работают 60 участковых избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия приглашает Вас принять активное участие в голосовании. Каждый голос важен! Каждый голос будет учтен!"