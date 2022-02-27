Информация по Свердловскому одномандатному избирательному округу №29

Сегодня, 27 февраля 2022 года, проходят повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному избирательному округу №29. На мандат депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому избирательному округу №29 претендует 25 зарегистрированных кандидатов, из них 15 - мужчин, 10 - женщин. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
"Вот список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:
№1. Майрамбек уулу Калыс
№2. Маматкулов Нурланбек Жолошович
№3. Султанбеков Муратбек Кенешбекович
№4. Аспек уулу Азамат
№5. Хакимходжаев Зуфар Шавкатович
№6. Алмамбетова Гуля Идиновна
№7. Курманов Ильяс Зайнидинович
№8. Босивская Кристина Валерьевна
№9. Джоомартова Рыскан Абдиевна
№10. Бакиров Бакыт Жеентайович
№11. Строкова Евгения Григорьевна
№12. Атазов Шайлообек Карыбекович
№13. Болотбеков Бакытбек Болотбекович
№14. Абышев Медер Болотович
№15. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович
№16. Алканова Элнура Сайдиракмановна
№17. Саадабаев Бакытбек Муратбекович
№18. Исираилова Анара Усонбековна
№19. Джумагазиева Нуржан Курманбековна
№20. Токмулин Рафаель Мубаракович
№21. Алмаз уулу Аскар
№22. Карамушкина Ирина Юрьевна
№23. Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич
№24. Салянова Аида Женишбековна
№25. Жолдошова Назгул Амантуровна
Центризбирком напоминает, что в целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному избирательному округу ЦИК опубликовала информацию о каждом кандидате:
- в газете "Эркин-Тоо";
- на информационном ресурсе "Талапкер";
- на информационных плакатах, размещённых на избирательных участках.
Общее количество избирателей, являющихся членами местных сообществ Свердловского избирательного округа № 29 составляет 106 549 избирателей.
Центризбирком информирует, каждому избирателю, включенному в список избирателей, окружные избирательные комиссии направили приглашение для участия в голосовании с номером и адресом избирательного участка.
Дополнительно уточнить себя в списке избирателей можно:
- позвонив по коротким номерам 1255 или 119;
- на избирательном участке;
- на сайте "tizme.gov.kg.";
- Либо отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, после чего вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.
Для голосования по Свердловскому избирательному округу работают 60 участковых избирательных комиссий.
Центральная избирательная комиссия приглашает Вас принять активное участие в голосовании. Каждый голос важен! Каждый голос будет учтен!"