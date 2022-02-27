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Информация по Первомайскому одномандатному избирательному округу №27

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 27 февраля 2022 года, проходят повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому одномандатному избирательному округу №27. На мандат депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики претендует 25 зарегистрированных кандидатов, из них 23 - мужчины, 2 - женщины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"Вот список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:

№ 1. Нурматов Темирбек Асанович

№ 2. Нурдинов Бейшеналы

№ 3. Тотонов Нурбек Темирбекович

№ 4. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна

№ 5. Искендеров Эльман Хыдырович

№ 6. Кермалиев Таалайбек Женишович

№ 7. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович

№ 9. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич

№ 10. Савин Виктор Евгеньевич

№ 11. Ибраймакунов Данияр Омурбекович

№ 12. Акылбеков Русланбек Акылбекович

№14. Капаров Чынгыз Капарович

№ 15. Ремнев Роман Павлович

№ 16. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович

№ 17. Гапаров Адылбек Абдикаримович

№ 18. Тагайбек Султан;

№ 19. Абдыкадыр уулу Бектур

№ 20. Мусаев Тахир Насырович

№ 21. Сартаев Анвар Айдарович

№ 22. Абдыразакова Айжан Улановна

№ 23. Токтокожоев Таалайбек Самудинович

№ 24. Акеров Табылды Абдраманович

№ 25. Токтакунов Нурбек Акбарович

№ 26. Сариев Акылбек Аблабекович

№ 27. Жуков Виталий Юрьевич

Центризбирком напоминает, что в целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской Республики по Первомайскому одномандатному избирательному округу ЦИК опубликовала информацию о каждом кандидате:

- в газете "Эркин-Тоо";

- на информационном ресурсе "Талапкер"

- на информационных плакатах, размещённых на избирательных участках

Общее количество избирателей, являющихся членами местных сообществ Первомайского избирательного округа № 27 составляет 113 105 избирателей, из них мужчин – 46 753, женщин – 64 135;

Центризбирком информирует, каждому избирателю, включенному в список избирателей, окружные избирательные комиссии направили приглашение для участия в голосовании с номером и адресом избирательного участка.

Дополнительно уточнить себя в списке избирателей можно:

- позвонив по коротким номерам 1255 или 119;

- на избирательном участке;

- на сайте "tizme.gov.kg.";

- Либо отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, после чего вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.

Для голосования по Первомайскому избирательному округу работают 60 участковых избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия приглашает Вас принять активное участие в голосовании. Каждый голос важен!Каждый голос будет учтен!"


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URL: https://www.vb.kg/414740
Теги:
выборы, Первомайский район, Бишкек, Жогорку Кенеш
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