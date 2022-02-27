Информация по Первомайскому одномандатному избирательному округу №27

Сегодня, 27 февраля 2022 года, проходят повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому одномандатному избирательному округу №27. На мандат депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики претендует 25 зарегистрированных кандидатов, из них 23 - мужчины, 2 - женщины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
"Вот список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:
№ 1. Нурматов Темирбек Асанович
№ 2. Нурдинов Бейшеналы
№ 3. Тотонов Нурбек Темирбекович
№ 4. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна
№ 5. Искендеров Эльман Хыдырович
№ 6. Кермалиев Таалайбек Женишович
№ 7. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович
№ 9. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич
№ 10. Савин Виктор Евгеньевич
№ 11. Ибраймакунов Данияр Омурбекович
№ 12. Акылбеков Русланбек Акылбекович
№14. Капаров Чынгыз Капарович
№ 15. Ремнев Роман Павлович
№ 16. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович
№ 17. Гапаров Адылбек Абдикаримович
№ 18. Тагайбек Султан;
№ 19. Абдыкадыр уулу Бектур
№ 20. Мусаев Тахир Насырович
№ 21. Сартаев Анвар Айдарович
№ 22. Абдыразакова Айжан Улановна
№ 23. Токтокожоев Таалайбек Самудинович
№ 24. Акеров Табылды Абдраманович
№ 25. Токтакунов Нурбек Акбарович
№ 26. Сариев Акылбек Аблабекович
№ 27. Жуков Виталий Юрьевич
Центризбирком напоминает, что в целях информирования избирателей о кандидатах в депутаты Жогорку Кенеш Кыргызской Республики по Первомайскому одномандатному избирательному округу ЦИК опубликовала информацию о каждом кандидате:
- в газете "Эркин-Тоо";
- на информационном ресурсе "Талапкер"
- на информационных плакатах, размещённых на избирательных участках
Общее количество избирателей, являющихся членами местных сообществ Первомайского избирательного округа № 27 составляет 113 105 избирателей, из них мужчин – 46 753, женщин – 64 135;
Центризбирком информирует, каждому избирателю, включенному в список избирателей, окружные избирательные комиссии направили приглашение для участия в голосовании с номером и адресом избирательного участка.
Дополнительно уточнить себя в списке избирателей можно:
- позвонив по коротким номерам 1255 или 119;
- на избирательном участке;
- на сайте "tizme.gov.kg.";
- Либо отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, после чего вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.
Для голосования по Первомайскому избирательному округу работают 60 участковых избирательных комиссий.
Центральная избирательная комиссия приглашает Вас принять активное участие в голосовании. Каждый голос важен!Каждый голос будет учтен!"