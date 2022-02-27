Подозреваемый в краже товара на Ошском рынке задержан

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека был задержан подозреваемый в совершении кражи товара на сумму 17 тысяч 400 сомов на территории Ошского рынка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По данным пресс-службы, 19 февраля 2022 года в УВД Ленинского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка К.Г. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые тайно похитили ее товар на общую сумму 17 тысяч 400 сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.2 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска первого отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека был установлен и задержан подозреваемый Х.А. 1972 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы".