Рамзан Кадыров развеял слухи о гибели чеченского генерала

В украинских СМИ распространилась информация о гибели чеченских военнослужащих, генерала Магомеда Тушаева и командира "ОМОН" Анзора Бисаева.

Глава ЧР Рамзан Кадыров данную информацию опроверг. Он опубликовал видео, где разговаривает с ними по телефону.

"Бандеровская пропаганда работает в режиме "фейк". Нам не привыкать. В этот раз распущена дезинформация, что в глубине Украины уничтожена группа чеченских военнослужащих, и среди прочих уничтоженных командир 141-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии РФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Тушаев, а также командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев. Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки", - написал Кадыров.

По его словам, у военнослужащих боевой настрой.

"Ни единой царапины, полный боекомплект и полные запасы домашнего сушеного мяса (оно даст силу в самом тяжёлом походе), а также огромное сожаление, что в сутках всего лишь 24 часа. Ведь иначе, операцию можно было бы закончить уже сегодня", - заявил Глава ЧР.

Источник: chechnyatoday.com