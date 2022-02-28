Открываются хорошие возможности. Гороскоп с 28 февраля по 6 марта

Луна завершает свой цикл и 2 марта, в среду, состоится Новолуние. Первые лунные сутки начнутся в 23 часа 35 минут по Бишкеку (в 20 часов 35 минут московского времени). В понедельник и вторник - время подведения итогов, анализа ситуации, дабы понять что было сделано правильно, а что нет.

Овен – открываются хорошие возможности для претворения в жизнь смелых идей и планов. Ваши финансовые и карьерные ожидания могут оправдаться благодаря вовремя предпринятым шагам. Возможно к вам обратятся за помощью и поддержкой. Уделите время решению чужих проблем, даже если вы плохо знаете этого человека. Спустя время сделанное вами добро сейчас сыграет ключевую роль. Позаботьтесь о подарках. Благодаря интуиции вы сумеете приятно удивить его будущую обладательницу.

Телец – умело координируя и управляя различными делами и проектами, вы приятно удивите даже тех, кто вас давно знает. Пора выходить на новый уровень и действовать смелее. Вы сможете возглавить интересное дело или проект, будь это связано с бизнесом или развлечениями. Вы вдохновите окружающих вас людей присоединиться к вам и вместе осуществить задуманное. Успешно сложатся поездки, свидания, деловые встречи и вечеринки.

Близнецы - идей будет много, но важно пойти дальше построения планов и решиться на первые шаги по воплощению задуманного в жизнь. Обращайте внимание на знаки, которые будут встречаться на вашем жизненном пути. Некоторые из них остановят от опрометчивого поступка, а некоторые придадут решимости для действий. Ваши решения в сфере финансов благотворно отразятся на состоянии бюджета.

Рак - круг вашего общения предопределяет успех. Примите во внимание предложения друзей и деловых партнеров. Они опережают время и принимая решение сейчас, вы окажитесь в числе лидеров. Пора задуматься об отдыхе, как на майские праздники, таки на лето. Вы сможете выбрать наилучшие варианты. А пока до лета далеко, устраивайте свидания. Первые весенние дни будут располагать к романтике.

Лев – наступление весны воодушевит вас не только на покорение сердец и амурные встречи, но и подвигнет на покорение новых высот в карьере. Сейчас вы можете существенно увеличить доходы сменив работу, либо повысив значимость на текущей, а также создать дополнительные источники доходов. Вы создаёте фундамент финансового благополучия и от того, насколько он окажется крепким зависят будущие доходы. У вас есть возможность решить вопросы с документами.

Дева – ритм жизни станет ещё динамичнее и вам предстоит скрупулёзно просчитывать каждый шаг, дабы успеть на деловые встречи, вечеринки и свидания. Сейчас вершится будущее как вашей карьеры, так и амурных отношений. Несущественных поездок и встреч практически не будет, поскольку каждые из них окажутся по-своему судьбоносными. Вероятно получение неожиданных, но приятных известий, которые внесут важные коррективы в вашу жизнь. Возможно создание перспективных деловых и творческих союзов.

Весы - прекрасные возможности для старта в собственном бизнесе, а также для преобразований в доме, начиная с атмосферы взаимоотношений, заканчивая бытовыми условиями. Вероятны выгодные приобретения, инвестиции и сделки с недвижимостью. В преддверии весенних праздников, самое время пройтись по магазинам в поисках подарков, да и обновить гардероб к весне также не помешает.

Скорпион – весеннее пробуждение вдохновит вас на подвиги ради любимого человека, проведение оригинального досуга для всей семьи, если узы брака уже созданы. Будут преодолены раздоры в личной жизни, а в бизнесе и учёбе появятся заманчивые перспективы. Пойдя на разумный риск, вы приятно удивите деловых партнёров, расширите круг общения и свои возможности. Действуйте без оглядки на прежние ошибки.

Стрелец - перемены, происходящие вокруг вас, потребуют иного похода к работе, изменений в стратегии развития. Принятые решения позволят вам успешно конкурировать, что положительно отразится на доходах. Побоявшись смелого шага в карьере, вы можете спустя время столкнуться с кризисом по причине невостребованности. Своевременны и выгодны покупки, сделки с недвижимостью.

Козерог - у вас ещё есть шанс проявить себя, а потому без промедления презентуйте свои идеи, устраивайте вечеринки свидания. Не ждите пока место лидера займёт кто-то другой. Первые дни весны благоволят не только продвижению в бизнесе, но и созданию личного счастья, а для этого не стоит скромно стоять в сторонке. Успешно сложатся поездки.

Водолей - предстоит работать над собой, укрепляя здоровье, восполняя энергию. Вы можете не только понять и исправить ошибки допущенные в делах и отношениях, но и помочь преодолеть этот путь близким людям, которые теряются в догадках и тревогах. Успешно могут быть разрешены финансовые вопросы, несмотря на неудачи постигшие ранее.

Рыбы – более подходящего момента для обустройства личной жизни сложно представить, а потому знакомьтесь, делайте предложение руки и сердца, либо восстанавливайте отношения после ссоры, всё зависит от статуса вашей личной жизни на текущий момент. Успех вас ожидает и в делах, важно только чаще заявлять о себе, а для этого все средств хороши: публикации в соцсетях, различные презентации, деловые переговоры. Делайте первыми шаг и ваша решимость проложит путь к успеху.

Астролог Андрей Рязанцев